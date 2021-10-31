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Korkunç kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

31.10.2021 01:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza gece saatlerinde, Karabük-Kastamonu yolu Çıraklar Köyü mevkiinde meydana geldi.

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YOLDAN ÇIKIP TAKLA ATTI

Karabük istikametine gitmekte olan Adil Düzgün (52) idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kazada otomobil sürücüsü Adil Düzgün olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Mustafa Ö. (34) ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan Mustafa Ö. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Karabük Safranbolu
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