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Korkunç kaza! TIR tabela direğine çarptı, sürücü kabini paramparça oldu: 1 ölü

03.07.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kumburgaz yol ayrımında bulunan yön tabela direğine çarptı. Kazada sürücü kabini paramparça olurken, TIR sürücüsü de hayatını kaybetti.

Korkunç kaza! TIR tabela direğine çarptı, sürücü kabini paramparça oldu: 1 ölü

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. TIR'ın sürücüsü Bülent Çaylak (45), Kumburgaz yol ayrımına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybederek tabela direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın sürücü kabini paramparça olurken, Çaylak ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çaylak'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

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Polis, ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak trafiği tek şeritten verdi. İtfaiye ekipleri de kaza yapan TIR'da bir süre inceleme yaptı. Olay yerine çağrılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, TIR'ın parçalanan sürücü kabini ve arkasındaki konteyneri vinçler yardımıyla yoldan kaldırdı. Yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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