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  4. Korkunç kaza! Yolun karşısına geçmek isterken minibüs çarptı

Korkunç kaza! Yolun karşısına geçmek isterken minibüs çarptı

14.12.2023 00:42 | Son Güncelleme:
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Tuncay Öztürk (35), minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Korkunç kaza! Yolun karşısına geçmek isterken minibüs çarptı

Kaza, akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Sefalı Mahallesi'nde meydana geldi. O.C. yönetimindeki 55 AKS 504 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Tuncay Öztürk'e çarptı. Yol kenarına savrulan Öztürk kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Öztürk’ün cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Sürücü O.C. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Samsun kaza
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