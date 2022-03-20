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Korkunç kazadan acı haber! 18 araç birbirine girmişti

20.03.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye dün Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasıyla sarsılmıştı. 18 aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından tünel tek yönlü olarak ulaşıma kapatılmıştı. Kazada dün 2'si ağır şekilde olmak üzere toplam 31 kişinin yaralandığı belirlenirken bugün acı bir haber geldi.

Korkunç kazadan acı haber! 18 araç birbirine girmişti

Bolu Dağı Tüneli'nde dün meydana gelen zincirleme kazada, 18 araç çarpıştı. Yaralanan 31 kişiden 17'si, hastanelere kaldırılırken, diğer yaralılara ise kaza yerinde müdahale edildi. Ağır yaralı olan ve 2 bacağı da kopan Doğan Başaran (16), Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Kaza yerinde bulunan bacakları da ambulansla hastaneye götürüldü. Başaran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece yaşamını yitirdi.  

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8 AYLIK BEBEK YOĞUN BAKIMDA 

Kazada ağır yaralanan 8 aylık ismi açıklanmayan bebeğin ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Bebeğin hastanede bekleyen ailesi, doktorlardan gelecek iyi haberi bekliyor. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit de hastanede yaralıları ziyaret etti. (DHA) 

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