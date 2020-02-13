HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korkunç! Midye kavgası cinayetle sonuçlandı

Korkunç! Midye kavgası cinayetle sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 19:49 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan midye ısmarlama kavgasında 1 kişi silahla vurularak öldürüldü. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2'is tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç! Midye kavgası cinayetle sonuçlandı

Olay, 10 gün önce Meşrutiyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 30 yaşındaki Umut T. ve iki arkadaşı, sokakta midye yerken, aynı midyeciye gelen 5 kişilik gruba "size midyeleri biz ısmarlayalım" teklifinde bulundular. Teklife “Siz kim oluyorsunuz da bize midye ısmarlayacaksınız" diyerek tepki gösteren grup ile Umut T.'nin aralarında bulunduğu grup arasından tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

'MİDYE' KAVGASINDA YARALANDI, 3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasında silahını çeken A.D, Umut T.'yi vurdu. Hastaneye kaldırılan Umut T. 3 gün sonra hayatını kaybetti. Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Umut T.'yi öldürdüğü tespit edilen A.D ve ona yardım ettiği belirtilen Y.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grup arasında çıkan kavga, Umut T.'nin vurulması, çevredekilerin kaçışması ve bazı kişilerin Umut T.'nin vurulmasıyla yardıma koşmaları yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNERYok böyle değişim! Gören hayran kalıyorYok böyle değişim! Gören hayran kalıyor
Nişanlısını öldüren Ceyda'nın günlüğü ortaya çıktı!Nişanlısını öldüren Ceyda'nın günlüğü ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
midye beyoğlu midye ısmarlama

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Karısının iç organlarını oyan cani 'alkole' sığındı!

Karısının iç organlarını oyan cani 'alkole' sığındı!

Palu ailesi davasında karar!

Palu ailesi davasında karar!

Survivor Sabriye'nin inanılmaz değişmi

Survivor Sabriye'nin inanılmaz değişmi

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor! 50 bin lira cezası var

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor! 50 bin lira cezası var

31 yıl boyunca seks kölesi olarak esir tutuldu!

31 yıl boyunca seks kölesi olarak esir tutuldu!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Kan donduran olay! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş

Kan donduran olay! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Ümraniye Belediyesi beklenen kar yağmayınca, çocuklara kar getirdi

Beklenen kar yağmayınca, kar getirdi

10 yaşındaki Elanur Akıncı Türkiye'nin gururu oldu (Elanur Akıncı kimdir?)

10 yaşındaki Elanur Akıncı Türkiye'nin gururu oldu

Nişanlısını öldüren Ceyda'nın günlüğü ortaya çıktı!

Nişanlısını öldüren Ceyda'nın günlüğü ortaya çıktı!

'235 milyonluk antrikotlu yemek' iddiasına İBB'den yanıt geldi

'235 milyonluk antrikotlu yemek' iddiasına İBB'den yanıt geldi

Sabiha Gökçen'deki yardımcı pilotun şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı

Yeni gelişme! Şüpheli sıfatıyla ifade verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.