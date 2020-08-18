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Korkunç olay! Aniden durdu, 50 metre yükseklikten atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2020 18:35 | Son Güncelleme

Kağıthane'de yaklaşık 50 metre yükseklikteki Sadabad 1 Viyadüğü'nden atlayan kişi hayatını kaybetti.

Korkunç olay! Aniden durdu, 50 metre yükseklikten atladı

Olay, Kağıthane Sadabad 1 Viyadüğü'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Okmeydanı Bağlantı Yolu Haliç istikametinde seyir eden hafif ticari aracın sürücüsü aniden yolda durdu. Arabasından çıkan kişi, korkulukları aşarak kendini Sadabad 1 Viyadüğünden aşağıya bıraktı. Yaklaşık 50 metreden yere düşen kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından ceset, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

ARACI VİYADÜK ÜZERİNDE KALDI

Sadabad Viyadüğü üzerinde yalnız seyahat eden kişinin hafif ticari aracı yol kenarında kaldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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