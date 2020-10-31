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Korkunç olay! Arkadaşını şaka yapmak isterken öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 12:39 | Son Güncelleme

Konya Beyşehir'de bağ evinde iddiaya göre 3 arkadaşıyla eğlenen 16 yaşındaki R.T.Ç.'nin, 14 yaşındaki Ali Osman Kalay'a şaka amaçlı doğrulttuğu dedesine ait av tüfeği aniden ateş aldı. Boğazından vurulan Kalay, olay yerinde hayatını kaybederken R.T.Ç., gözaltına alındı.

Korkunç olay! Arkadaşını şaka yapmak isterken öldürdü

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre 14 yaşındaki Ali Osman Kalay, arkadaşlarıyla birlikte dedesi M.A.'ya (65) ait Kamaşı mevkisindeki bağ evine gitti. 3 arkadaşıyla sohbet eden R.T.Ç. (16) dedesine ait ruhsatlı av tüfeğini şaka amaçlı Ali Osman Kalay’a doğrulttu. Ancak tüfek ateş aldı ve lise öğrencisi Kalay, boğazından vuruldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Kalay, kurtarılamadı.

Ali Osman Kalay’ın cenazesi otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. R.T.Ç., gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA


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