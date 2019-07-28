HABER

Korkunç olay! Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini taşıyordu...

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 18:04 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arızalanan yolcu midibüsünü tamir etmek için altına giren sürücü Sadettin Durmuş, birden hareket eden aracın üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.

Korkunç olay! Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini taşıyordu...

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Sualtı Sporları Kulübü (BÜSAS) üyesi 20 kişilik öğrenci grubu, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Saros Körfezi kıyısındaki İbrice Limanı'na dalış yaptı. İstanbul'a dönüşe geçen öğrencileri taşıyan Sadettin Durmuş, yönetimindeki 34 LDC 25 plakalı midibüs, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi girişine geldiğinde arıza yaptı. Sürücü Durmuş, midibüsü yolun sağına çekerek, arızayı gidermek için altına girdi. Ancak yokuşta bulunan midibüs birden hareket ederek Durmuş'un üzerinden geçti. Olayı gören öğrencilerin haber vermesiyle birlikte gelen sağlık ekipleri Durmuş'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada öğrenciler de yaralı Durmuş'un güneşten etkilenmemesi için şemsiye açtı.

kaa

Sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülen Sadettin Durmuş, buradaki müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Minibüste bulunan öğrencilerden Onur Ozkan Uzun, araçta bir sıkıntının meydana geldiğini ve sürücünün de midibüsün altına girdiğini belirterek, "Araçla uğraşırken tekerleğe taş koyduğunu düşünüyorum. Sonrasında araç taştan kurtulup geri geri gelmesiyle tahminim el freni çalışmıyordu, onunla ilgili bir sorun vardı sanırım. Araba üzerinden geçmiş. Biz İbrice'de dalış merkezinden İstanbul'a gidiyorduk. Geçmiş olsun, üzgünüz. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yine aynı görüntü! Son dakikada yetiştilerYine aynı görüntü! Son dakikada yetiştiler
Rus muhalif lider hastaneye kaldırıldıRus muhalif lider hastaneye kaldırıldı
400 Euro borcunu ödemeyince defalarca bıçaklayarak öldürdü400 Euro borcunu ödemeyince defalarca bıçaklayarak öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Malkara midibüs Boğaziçi Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Tartışılan belediye başkanından açıklama

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Dünyayı tedirgin eden açıklama! Yeniden faaliyete geçiyor

Dünyayı tedirgin eden açıklama! Yeniden faaliyete geçiyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ulaşıma açıldı

İstanbullulara müjde! 31 gün sonra açıldı

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Turuncu kategoride aranıyordu! Öldürüldü

Turuncu kategoride aranıyordu! Öldürüldü

Son dakika: Düzce'deki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'deki felaketten bir acı haber daha

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Kazdağları' açıklaması

Bakanlıktan 'Kazdağları' açıklaması

81 ilde günübirlik kiralanan evlere denetim

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.