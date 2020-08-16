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  4. Korkunç olay! Cezaevi firarisi sınırı geçerken donarak öldü

Korkunç olay! Cezaevi firarisi sınırı geçerken donarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2020 17:11 | Son Güncelleme

Artvin'de cezaevi firarisi Çetin U. (44), Türkiye- Gürcistan sınırında ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Çetin U.’nun hipotermiye bağlı donarak öldüğü tespit edildi.

Korkunç olay! Cezaevi firarisi sınırı geçerken donarak öldü

Borçka ilçesine bağlı hudut köyü olan Muratlı köyü kırsalında dün ceset olduğunu görenler, jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hareket geçen jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri, akşam saatlerinde hudut köyüne gelip, incemele başlattı.

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Ekipler, sınırın sıfır noktasında bulunan cesedin, cezaevinden kaçan Çetin U.’ya ait olduğunu tespit etti. Helikopterin ulaşım sağlayamadığı bölgede ekipler, 8 saat süren operasyonun ardından cesedi sedyeyle dağ yoluna indirdi. Çetin U.’nun ilk belirlemelere göre hipotermiye bağlı donarak öldüğü belirlendi.

DHA

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