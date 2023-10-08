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Korkunç olay: Cezayirli kadın evinde ölü bulundu! Yanında 10 aylık bebeğiyle...

08.10.2023 16:07 | Son Güncelleme:
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Samsun’da Cezayir uyruklu kadın evinde ölü bulundu. Eşinin, evine gittiğinde yanında 10 aylık bebeğiyle hareketsiz halde yatarken bulduğu kadının beyin kanaması geçirerek öldüğü tahmin ediliyor. 30 yaşındaki kadının kesin ölüm sebebi otopsi sonrası belli olacağı aktarıldı.

Korkunç olay: Cezayirli kadın evinde ölü bulundu! Yanında 10 aylık bebeğiyle...

Korkunç olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A., evine gittiğinde Cezayir uyruklu eşi Asma Sıdı Aıssa’yı (30) yanında 10 aylık bebeği ile hareketsiz halde yatarken buldu. R.A., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

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Adrese sevk edilen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Asma Sıdı Aıssa’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Beyin kanaması geçirerek öldüğü tahmin edilen genç kadının kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Samsun Cezayir

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