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Korkunç olay! İcradan satın aldı, eski sahibi tarafından öldürüldü

07.08.2021 03:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre icradan satılık arazi alan Mehmet İnanç Akcan (50), arazinin önceki sahibi Hasan D. (49) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayda saçmaların isabet ettiği cinayet şüphelisinin kardeşi de hafif şekilde yaralandı.

Korkunç olay! İcradan satın aldı, eski sahibi tarafından öldürüldü

Olay, saat 20.30 sıralarında Çaylı Mahallesi'nde meydana geldi.

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İCRADAN SATIŞA SUNULAN İNCİR BAHÇESİNİ SATIN ALDI

İddiaya göre, Türk Standardları Enstitüsü'nde (TSE) görevli Yüksek Fizik Mühendisi Mehmet İnanç Akcan, bir süre önce Nazilli ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde icradan satışa sunulan incir bahçesi satın aldı. Ankara'dan satın aldığı incir bahçesine bakmaya gelen Akcan, arazinin eski sahipleri Mehmet D. ve ağabeyi Hasan D. ile karşılaştı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Arazinin eski sahipleri ile Akcan arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Hasan D.'nin pompalı tüfekle ateş açması ile saçmaların isabet ettiği kardeşi Mehmet D. ile arazinin yeni sahibi Mehmet Akcan yaralandı. Hasan D., olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekibi geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Mehmet Akcan, ambulansta hayatını kaybetti. Akcan’ın cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayda hafif şekilde yaralanan Mehmet D. ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu cinayet zanlısı Hasan D. ise suç aleti pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Aydın
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