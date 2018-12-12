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Korkunç olay! İstanbul'da 2 kişi ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 22:39 | Son Güncelleme

İstanbul'da yabancı uyruklu biri kadın iki kişi, evde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre, iki kişinin tüplü sobadan sızan gazdan zehirlenerek ölmüş olabilecekleri değerlendiriliyor.

Olay, Fatih ilçesinde Saraç İshak Mahallesi Mollabey Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. Yabancı uyruklu iki kişinin kaldığı evden uzun süre çıkan olmaması ve ses gelmemesi üzerine, apartman sakinleri durumdan şüphelenerek polis ekiplerine bildirdi.

İKİ KİŞİ EVDE ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki kişinin evde öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemesi yaptı. İlk belirlemelere göre, iki kişinin tüplü sobadan sızan gazdan zehirlenerek ölmüş olabilecekleri değerlendiriliyor.

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