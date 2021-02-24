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  4. Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü, durumu ağır

Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü, durumu ağır

24.02.2021 00:04 | Son Güncelleme:
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Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü, durumu ağır

Ankara'da, 4'üncü kattaki evlerinde kanepede zıplayarak oyun oynayan 1 buçuk yaşındaki Beyza A., pencereden düşerek ağır yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Mamak ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi 32'nci Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Zeynep ve Halil A. çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Beyza A., iddiaya göre, evde kanepenin üzerinde zıplayarak oyun oynamaya başladı.

PENCEREDEN SOKAĞA DÜŞTÜ

Beyza, bir süre sonra kanepenin arkasındaki açık pencereden sokağa düştü. Beyza'yı evde göremeyen ailesi, sokakta hareketsiz yatarken görünce paniğe kapıldı.

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Beyza, ailesi tarafından gözyaşları içinde otomobille hemen hastaneye götürüldü. Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Beyza, daha sonra Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil bölümüne sevk edildi. Tedaviye alınan Beyza'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)


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