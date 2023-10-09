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Korkunç olay! Mezarlıkta kalbinden bıçaklanmış erkek cesedi bulundu

09.10.2023 10:49 | Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir mezarlıkta sabah saatlerinde erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin incelemesi sonrası kalbinde bıçak darbesi olduğu belirlenen şahsın öldürüldüğü düşünülüyor.

Korkunç olay! Mezarlıkta kalbinden bıçaklanmış erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Asri Mezarlık’ta sabah saatlerinde hareketsiz şekilde yatan bir şahıs bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

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EKİPLER ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLECEĞİ İHTİMALİ ÜZERİNE DURUYOR

Ekipler tarafından yapılan incelemede cesedin F.L.’ye (34) ait olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri kalbinden bıçaklanmış halde bulunan F.L.’nin öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine dururken, incelemelerin ardından F.L.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Melikgazi ceset

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