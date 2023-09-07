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Korkunç olay! Seri katilin evinin mutfağından çıkanlar şoke etti...

07.09.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ruanda'da bir seri katilin evinden 10'dan fazla kadın cesedi çıktı. Polisin yaptığı inceleme sonrası cesetlerin evin mutfağına gömüldüğü ortaya çıktı.

Korkunç olay! Seri katilin evinin mutfağından çıkanlar şoke etti...

The New Times'ın haberine göre, Ruanda'nın başkenti Kigali'de bir kişinin evinden 10'dan fazla kadın cesedi çıkartıldı. Polisin soruşturması devam ediyor.

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TECAVÜZ VE SOYGUNDAN GÖZALTINA ALINMIŞ

34 yaşındaki Denis Kazungu, polisin yaptığı baskın sonucu başkent Kigali'de yakalandı.

Operasyonda polise mukavemet gösteren zanlının, 10'dan fazla kadını öldürdüğü bildirildi.

Kazungu'nun evine gömdüğü cesetleri çıkaran polis, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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Daha önce soygun ve tecavüz gibi suçlamalarla gözaltına alınan zanlının delil yetersizliğinden salıverildiği öğrenildi.

Komşuları Kazungu'nun evine kimseyi almadığını ifade etti, evden çıkarılan cesetlerin kadınlara ait olduğu belirtildi. (AA)

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Ruanda seri katil

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