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Korkunç olay! Soba yakmak isterken yanarak can verdi

13.02.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da dehşete düşüren bir olay yaşandı. 59 yaşındaki Saliç Yıldız, soba tutuşturucu ile sobayı yakmak isterken alevler içinde kalarak yandı. Yıldız, Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. İşte olayın detayları...

Korkunç olay! Soba yakmak isterken yanarak can verdi

Korkunç olay, Amasya’nın Taşova ilçesinin Yemişen Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki Saliç Yıldız, evinde sobayı sıvı tutuşturucu ile yakmaya çalışırken alevler içinde kaldı. Eşinin alevler içinde kaldığını gören Osman Yıldız, onu söndürmek isterken ellerinden yaralandı. Saliç ve eşi Osman Yıldız Taşova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saliç Yıldız adlı kadın ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi. Samsun’daki hastanenin yanık yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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yangın Amasya soba

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