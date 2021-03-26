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Korkunç olay! Soğuktan donarak hayatını kaybetti

26.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Finike'de çiriş otu toplamaya giden 48 yaşındaki Mehmet Atılgan donarak hayatını kaybetti.

Korkunç olay! Soğuktan donarak hayatını kaybetti

Kumluca'da oturan Mehmet Atılgan, çarşamba günü Finike ilçesine bağlı Yalnız Mahallesi kırsalındaki Oluklu bölgesine çiriş otu toplamaya gitti. Mehmet Atılgan akşam eve dönmeyince yakınları jandarma ekiplerine haber verdi. Dün Oluklu mevkiinde arama yapan jandarma ekipleri, öğleden sonra Mehmet Atılgan'ın cenazesine ulaştı. Soğuktan donduğu değerlendirilen Mehmet Atılgan'ın cenazesi, Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, ardından da otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp morguna gönderildi.

Bekar olduğu kaydedilen Atılgan'ın, ormandan ve kırlardan topladığı mantar, kekik, kiriş otu gibi bitkileri satarak geçindiği kaydedildi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
antalya

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