HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korkunç olay! Uzman Çavuş otomobilinde ölü bulundu

Korkunç olay! Uzman Çavuş otomobilinde ölü bulundu

19.09.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Milas’ta görev yapan 28 yaşındaki Uzman Jandarma Abdulkerim Durmuş, otomobilinde silahla vurulmuş halde bulundu. İntihar etmiş olabileceği üzerinde durulan Durmuş’un ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay! Uzman Çavuş otomobilinde ölü bulundu

Muğla'nın Milas içerisinde park halinde bulunan otomobilde hareketsiz birinin olduğunu fark eden vatandaşları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın silahlı yaralanma sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada ise şahsın Milas’a bağlı Güllük Jandarma Karakol Komutanlığı’nda Uzman Çavuş olarak görev yapan 28 yaşındaki Abdulkerim Durmuş olduğu tespit edildi.

513daf63-e0c6-4b3a-b691-cd172ecbbc83

İntihar etmiş olabileceği üzerinde durulan Durmuş’un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, etrafında sakin ve sevilen biri olarak bilinen uzman çavuşun ölümü ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

649b2689-aa88-4820-94ca-b949969fd2f0

ORDU’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Durmuş’un 20 Eylül Salı günü Ordu’nun İkizce Dumantepe Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Sınıf için 20 bin TL' iddiası gündem yarattı'Sınıf için 20 bin TL' iddiası gündem yarattı
Zammı kabul etmeyen ev sahibi kabusları oldu: Yaralarıma karıncalar dolduZammı kabul etmeyen ev sahibi kabusları oldu: Yaralarıma karıncalar doldu
Üniversite sevinci 6 saat 15 dakika sürdü! 'Kazandınız' dediler ama...Üniversite sevinci 6 saat 15 dakika sürdü! 'Kazandınız' dediler ama...
Anahtar Kelimeler:
Uzman Çavuş Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

25 metrekare odaya 3 bin 500 TL istedi! Sosyal medyada gündem olan ilan ile ilgili oda sahibi konuştu

25 metrekare odaya 3 bin 500 TL istedi! Sosyal medyada gündem olan ilan ile ilgili oda sahibi konuştu

Adayları tek tek açıkladı: 'Erdoğan kazanır'

Adayları tek tek açıkladı: 'Erdoğan kazanır'

Depoları doldurmak için bu gece yarısını bekleyin!

Depoları doldurmak için bu gece yarısını bekleyin!

Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım! "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."

Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım! "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."

Dördüncü İttifak kuruldu: Türkiye İttifakı!

Dördüncü İttifak kuruldu: Türkiye İttifakı!

AK Parti'de kayıp sürüyor! Son anket sonuçları dikkat çekti...

AK Parti'de kayıp sürüyor! Son anket sonuçları dikkat çekti...

İlginizi Çekebilir

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

İki milyonda bir görülüyor! “Şimdiye kadarki en güzeli”

İki milyonda bir görülüyor! “Şimdiye kadarki en güzeli”

Mide bulandırdı! Ölen sahiplerinin cesedini lime lime ettiler

Mide bulandırdı! Ölen sahiplerinin cesedini lime lime ettiler

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.