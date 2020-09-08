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  4. Korkunç olay! Vagon üzerinde selfie çekmek isteyince... Ölümden döndüler

Korkunç olay! Vagon üzerinde selfie çekmek isteyince... Ölümden döndüler

İLGİNÇ HABERLER  | 08.09.2020 15:26 | Son Güncelleme

Sosyal medyada güzel manzara fotoğrafı paylaşmak için canlarını hiçe sayan iki arkadaş, canlarından oluyordu. Selfie çekmek için vagonun üzerine çıkan 17 yaşındaki Erdal Erol ve Dursun Öztekin, park halindeki vagonun üzerinde akıma kapılarak yaralandı.

Korkunç olay! Vagon üzerinde selfie çekmek isteyince... Ölümden döndüler

Arkadaşı Erdal Erol (17) ile selfie çekmek için çıktıkları park halindeki vagonun üzerinde akıma kapılarak yaralanan Ahmet Dursun Öztekin (17), "Manzara güzel diye çıktık" dedi.

Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alınan ve hayati tehlikeyi atlatan Öztekin, yaşadıklarını şöyle anlattı:

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"Vagonun üzerine fotoğraf çekmek için çıkmıştık. Arkadaşımdan telefonu almıştım. Oturuyorduk. Ben Erdal'dan aşağıdan fotoğraf çekmesini istedim. Vagonun üzerinde manzara güzel duruyordu. Sonra elektrik çarptı. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey 'beni kurtarın' diye yardım istediğim. Her yerim yanıyordu. Tren yolunda dolaşmasınlar. Benim başıma gelen herkesin başına gelebilir. Başka kimsenin canı yanmasın. Annem babam çok üzüldü. Doktorlar çok ilgilendi, hepsine teşekkür ederim."

DHA

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