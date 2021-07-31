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Korkunç olay! Yolun karşısına geçen çocuğa otomobil böyle çarptı

31.07.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de arkadaşlarıyla girdiği bakkaldan alışverişini yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı. Yola savrularak düşen çocuk, ayağa kalkarak yürümeye çalıştı. Hafif yaralanan çocuk, çarpan otomobille hastaneye götürüldü. Kaza ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Korkunç olay! Yolun karşısına geçen çocuğa otomobil böyle çarptı

Kaza, perşembe akşam saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Yaşları 4 ila 7 arasında değişen 5 çocuk, mahallelerindeki bakkala girip çıktı. Tekrar yolun karşısına geçen çocuklardan biri geride kaldı. Diğer arkadaşlarının arkasından gelen çocuğa yolun karşısına geçerken otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk, düştüğü yerden kalkarak yol kenarına doğru yürüdü. Çarpan otomobil sürücüsü araçtan inerek çocuğun yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine çocuğun ailesi de geldi. Kafasından ve dizinden yaralanan çocuk, çarpan otomobile bindirilerek ailesiyle birlikte hastaneye götürüldü. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya şahit olan ve çocuğun yardımına koşan Sezai Pospor, "Bu caddede maalesef otomobil sürücüleri biraz hızlı geçiyor. Civardaki tek bakkal da burada var. Çocuklarımız yolun karşısına geçerken sürekli böyle tehlike atlatıyorlar. Yetkililerin bu cadde ile ilgili bir çözüm bulasını istiyoruz" dedi. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Arnavutköy
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