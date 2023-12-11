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Korkunç ölüm! Herkesin gözü önünde kendini yakarak intihar etti

11.12.2023 09:59 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Karacasu ilçesinde kan donduran bir intihar olayı yaşandı. Bir hafta önce eşinden ayrılan İ.B. (42), iddiaya göre, alkol aldıktan sonra üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu talihsiz adam, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İşte detaylar...

Korkunç ölüm! Herkesin gözü önünde kendini yakarak intihar etti

Olay, Yazı Yolu üzerindeki gölet kenarında bulunan piknik alanında akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.B. (42) isimli bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Alev topuna dönen adama o sırada bölgeden geçen vatandaşlar araçlarındaki yangın tüpleri ile müdahale etti.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, İ.B.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Şahsın bir hafta önce eşinden boşandığı öğrenildi. Yaşanan olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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İntihar Aydın
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