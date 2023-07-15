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Korkunç ölüm! "O buraya gelmezse benzini bu şekilde dönerim" dedi ve bir anda alev aldı! "Beni kurtarın..."

15.07.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da bir kişi dini nikahlı eşi olduğunu iddia ettiği bir kişinin sokağına alkollü bir şekilde gitti. Ruhsal sorunları olduğu bilinen şahıs, "Dini nikahlı eşim buraya gelecek, o buraya gelmezse benzini bu şekilde dökerim" dediği sırada bir anda alev aldı... Talihsiz adam dört günlük yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. O anlar saniye saniye kaydedildi!

Korkunç ölüm! "O buraya gelmezse benzini bu şekilde dönerim" dedi ve bir anda alev aldı! "Beni kurtarın..."

11 Temmuz günü 02.30 sıralarında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gerçekleştiği bilinen olayda, ruhsal rahatsızlıkları olduğu öğrenilen Ümit Vurgun, alkollü bir şekilde dini nikahlı eşi olduğu kişinin sokağının yakınlarına geldi.

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BİR ANDA PARLADI...

Burada elindeki benzin bidonu ile kendisini yakmaya çalışan şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şahıs, adrese gelen ekiplere, “Dini nikahlı eşim buraya gelecek, o buraya gelmezse benzini bu şekilde dökerim” dediği esnada bir anda alev aldı.

Can havliyle ‘Beni kurtarın’ diye bağırmaya başlayan Vurgun’a bölgedeki itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

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4 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan adam, daha sonrasında Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Vurgun, yaklaşık 4 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Vurgun’un cenazesinin yapılacak olan otopsi sonrasında defnedilmesi bekleniyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Adapazarı

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