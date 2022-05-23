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  4. Korkunç! Tamir ettiği asansör hareket edince sıkışarak can verdi

Korkunç! Tamir ettiği asansör hareket edince sıkışarak can verdi

23.05.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Gencay Eren, talihsiz bir şekilde can verdi. Küçükçekmece'de bir asansörün bakımı ve tamiriyle ilgilendiği sırada asansörün hareket etmesiyle Eren, asansörün üzerine çıktığı kabiniyle duvarı arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Korkunç! Tamir ettiği asansör hareket edince sıkışarak can verdi

Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Fidan Sokak'ta 3 katlı binanın asansörünün bakımına gelen Gencay Eren (41), tamir için kabinin üzerine çıktı.

Eren, asansörün hareket etmesiyle kabin ve duvar arasında sıkıştı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri, asansör ile duvar arasında sıkışan Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından Eren'in cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden alındı.

Cenaze, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

(AA)

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