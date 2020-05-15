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  4. Korkunç videoda, bir türlü kapatılmayan vahşi hayvan pazarlarının içler acısı hali ürküttü

Korkunç videoda, bir türlü kapatılmayan vahşi hayvan pazarlarının içler acısı hali ürküttü

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2020 16:27 | Son Güncelleme

Endişe verici görüntüler, sofralarda yerini almaya hazırlanan hayvanların kötü koşullardaki pazarlarda ölmek üzere olduğunu ortaya çıkardı. Koronavirüse rağmen hala açık olan hayvan pazarlarında yarasa ve kediler pis kafeslerde tutulurken, ölmek üzere olan tavşanlar kriz geçiriyor.

PETA, Endonzeya, Çin, Vietnam, Kamboçya, Filipinler ve Tayland’daki canlı hayvan pazarlarında geçtiğimiz ay kaydedilen korkunç görüntüleri yayınladı.

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PETA tarafından çekilen ve yayınlanan videoda, insanların koronavirüse rağmen canlı hayvan pazarlarında hijyen kurallarına aldırmadan dolaştığı görülüyor. Köpek, kedi, yarasa, maymun gibi hayvanların canlı olarak paslı kafeslerde yığın halinde tutulduğu pazarda, etraf hayvan artıklarıyla dolu.

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Video, Endonezya’da açık pazarlarda SARS ile ilişkilendirilen misk kedisinin ve Covid-19’la ilişkilendirilen yarasaların satıldığını gösteriyor. Ayrıca, çürümüş yiyecek ve hayvan dışkısı ile dolu pazarda maymunlar, kediler ve kuşlar da satışta.

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Filipinler’de hayvan pazarında çalışan personelin, çalıştığı esnada herhangi bir hjiyen önlemi almadığı da açıkça görülüyor. Vietnam’da ise köpeklerin vücutlarından pişirilen parçalar, canlı hayvanların yanındaki tezgahlara yığılıyor.

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Videoda file çantaların canlı kurbağalar ile dolu olduğu da görülüyor. Bazı hayvanlar yenmek üzere satılırken, bazı hayvanlar geleneksel ilaç yapımında kullanılmak üzere öldürülüyor.

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN "KAPATILSIN" ÇAĞRISI

Canlı hayvanların satıldığı hayvan pazarları, süper marketlerden daha ucuz olduğu gerekçesiyle popülerlik kazanmış. Ancak sağlık ve hijyen koşullarının kötü düzenlenmesi nedeniyle bu tür pazarlar, hastalıkların hayvanlardan insana bulaşmasını kolaylaştırıyor. Birleşmiş Milletler, hayvan pazarlarının küresel olarak yasaklanması çağrısında bulunarak yerel halka sağlıklı alternatifler sunulması gerektiğini söyledi.

PETA tarafından kaydedilen görüntüler, dünya çapındaki canlı hayvan pazarlarının kapatılması için Dünya Sağlık Örgütü’nü uyarıyor.

PETA’nın başkanı Ingrid Newkirk, “Hayvan pazarları açık olduğu sürece bir sonraki ölümcül pandeminin yaşanması kaçınılmaz olacak” dedi.

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