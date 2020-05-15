Korkunç videoda, bir türlü kapatılmayan vahşi hayvan pazarlarının içler acısı hali ürküttü

PETA, Endonzeya, Çin, Vietnam, Kamboçya, Filipinler ve Tayland’daki canlı hayvan pazarlarında geçtiğimiz ay kaydedilen korkunç görüntüleri yayınladı.

PETA tarafından çekilen ve yayınlanan videoda, insanların koronavirüse rağmen canlı hayvan pazarlarında hijyen kurallarına aldırmadan dolaştığı görülüyor. Köpek, kedi, yarasa, maymun gibi hayvanların canlı olarak paslı kafeslerde yığın halinde tutulduğu pazarda, etraf hayvan artıklarıyla dolu.

Video, Endonezya’da açık pazarlarda SARS ile ilişkilendirilen misk kedisinin ve Covid-19’la ilişkilendirilen yarasaların satıldığını gösteriyor. Ayrıca, çürümüş yiyecek ve hayvan dışkısı ile dolu pazarda maymunlar, kediler ve kuşlar da satışta.

Filipinler’de hayvan pazarında çalışan personelin, çalıştığı esnada herhangi bir hjiyen önlemi almadığı da açıkça görülüyor. Vietnam’da ise köpeklerin vücutlarından pişirilen parçalar, canlı hayvanların yanındaki tezgahlara yığılıyor.

Videoda file çantaların canlı kurbağalar ile dolu olduğu da görülüyor. Bazı hayvanlar yenmek üzere satılırken, bazı hayvanlar geleneksel ilaç yapımında kullanılmak üzere öldürülüyor.