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Korkunç! Yaşlı kadın dehşeti yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2020 10:31 | Son Güncelleme

İstanbul'da yolun karşısına geçmek isteyen 88 yaşındaki kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Koşarak yolun karşısına geçmek isterken karşıdan gelen aracın çarpmasıyla birkaç metre savrulan yaşlı kadının yaralanma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 14.40 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı Fatih Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 88 yaşındaki Alime Yüzer yolun karşısına geçmek istedi. Hızlı adımlarla karşı kaldırıma geçmeye çalışan yaşlı kadına o esnada Volkan A. (36) idaresindeki 34 GH 0592 plakalı otomobil çarptı. Çarpma sonucu birkaç metre ileriye savrulan kadın yaralandı. Kazanın ardından kadının başına gelen çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu. Kaza anı ise araç ve güvenlik kameralarına yansıdı.

'KADIN BAYA YAŞLIYDI ZATEN, YERDEN DE KALKAMADI'

Kazayı gören esnaf İlyas Çoban, “Kadın kaldırımdan geliyordu. Yaşlı olduğu için tek bacağını attı, araçta duramadı ve vurdu. Kadın baya yaşlıydı zaten, yerden de kalkamadı. Kendinde değildi, sadece bakıyordu. Arkadaşlar ambulansı aradı gelmişler. Genelde burada otopark kısmı kazalar oluyor. Sürücülerin daha dikkatli olmasını, özellikle yaşlılara dikkat etmesini öneriyorum” dedi.

Esnaf Mesut Çakar ise, “Teyzemiz buradan bir anda atladı, araçta çok süratli değildi. Teyzenin durumu iyiydi, 10 dakika falan başında durduk. Yollarda çok trafik vardı, ambulans biraz gecikti. Allah yardımcısı olsun. Yaşlı teyzelerimizin yalnız başlarına dışarıya çıkmamalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Okmeydanı Kaza

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