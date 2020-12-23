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Korkutan araştırma! Plastikler artık anne karnına kadar indi, doğmamış bebeklerin...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 23.12.2020 07:54 | Son Güncelleme:
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Korkutan araştırma! Plastikler artık anne karnına kadar indi, doğmamış bebeklerin...

Okyanustaki en derin nokta gibi en garip yerlerde bulunan mikroplastikleri duyduk ancak bulunamayacakları hiçbir yer yok gibi görünüyor. Mikroplastikler doğmamış bebeklerin plasentalarına kadar indi.

Araştırmacılar, mikroskobik plastik parçalarının doğmamış bebeklerin plasentalarına girmeyi başardığına dair şok edici bulgular yayınladılar.

Rahmin geçilmez bir yuva olacağını düşünürsünüz ancak mikroplastikleri dışarıda tutamaz. Bu korkutan sonuç, normal doğum yapan dört sağlıklı kadının gebeliklerini inceleyen bilim adamları tarafından keşfedildi.

Araştırmacılar bulgularını Environment International dergisinde yayınladılar ve şunları söylediler: 'Plasentanın fetüsün gelişimini desteklemedeki ve dış çevre ile bir arayüz olarak hareket etmedeki kritik rolü nedeniyle, potansiyel olarak zararlı plastik parçacıkların varlığı bir sorundur.

Mikroplastiklerin varlığının bağışıklık tepkilerini tetikleyip tetikleyemeyeceğini veya toksik kirletici maddelerin salınmasına yol açıp zararla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını değerlendirmek için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.'

Guardian'a göre, her plasentanın yalnızca yüzde dördü analiz edildi ve araştırmacılar yaklaşık bir düzine plastik parçacık bulabildiler.

Anne veya bebek üzerindeki sağlık etkisinin ne olacağı belirsizdir ancak kimyasallardan yapılan parçacıklar kesinlikle iyi bir şey olamaz.

KOZMETİK ÜRÜN KULLANIMINA DİKKAT!

Bulunan parçacıklar mavi, kırmızı, turuncu veya pembe gibi çeşitli renklerdeydi ve bunların ambalaj, boya veya kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinden gelmiş olabileceğine inanılıyor.

YARI ROBOT BEBEKLER!

Araştırmayı yöneten Antonio Ragusa, bulgular hakkında şunları söyledi: 'Bu bir yarı robot bebeğe sahip olmak gibi: Artık sadece insan hücrelerinden değil, biyolojik ve inorganik varlıkların bir karışımından oluşuyor. Anneler şoke oldu.'

ÇOK DAHA KÖTÜSÜ OLABİLİR! BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI

Plasentadaki mikroplastiklerin keşfi buzdağının sadece görünen kısmı olabilir. Bir araştırmada, plastik parçacıklar hamile sıçanların önünde havaya fırlatıldığında, daha sonra fetüslerinin karaciğerinde, akciğerlerinde, kalplerinde, böbreklerinde ve beyninde bulundu.

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