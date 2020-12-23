Korkutan araştırma! Plastikler artık anne karnına kadar indi, doğmamış bebeklerin...

Araştırmacılar, mikroskobik plastik parçalarının doğmamış bebeklerin plasentalarına girmeyi başardığına dair şok edici bulgular yayınladılar.

Rahmin geçilmez bir yuva olacağını düşünürsünüz ancak mikroplastikleri dışarıda tutamaz. Bu korkutan sonuç, normal doğum yapan dört sağlıklı kadının gebeliklerini inceleyen bilim adamları tarafından keşfedildi.

Araştırmacılar bulgularını Environment International dergisinde yayınladılar ve şunları söylediler: 'Plasentanın fetüsün gelişimini desteklemedeki ve dış çevre ile bir arayüz olarak hareket etmedeki kritik rolü nedeniyle, potansiyel olarak zararlı plastik parçacıkların varlığı bir sorundur.

Mikroplastiklerin varlığının bağışıklık tepkilerini tetikleyip tetikleyemeyeceğini veya toksik kirletici maddelerin salınmasına yol açıp zararla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını değerlendirmek için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.'

Guardian'a göre, her plasentanın yalnızca yüzde dördü analiz edildi ve araştırmacılar yaklaşık bir düzine plastik parçacık bulabildiler.