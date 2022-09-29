HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korkutan deprem açıklaması! O bölgeyi işaret etti ve uyardı: Potansiyel yüksek

Korkutan deprem açıklaması! O bölgeyi işaret etti ve uyardı: Potansiyel yüksek

29.09.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Gölü ile İran sınırı arasındaki bölgede çok yüksek kırılma alanları keşfedildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, söz konusu bölgenin deprem riski taşıdığını belirterek "Buraların deprem potansiyelini gelecekte yüksek deprem üretebilecek, deprem potansiyelini saptamış ve yayınlamış olduk" ifadelerini kullandı.

Korkutan deprem açıklaması! O bölgeyi işaret etti ve uyardı: Potansiyel yüksek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, Van Gölü ile İran sınırı arasındaki bölgede çok yüksek kırılma alanları tespit ettiklerini belirterek, "Buraların deprem potansiyeli gelecek yüzyıllarda risk barındırmaya devam edecek" dedi.

b1

Van’da oluşan depremler ve sonraki artçı şoklarla ilgili matematik modelleme yapan Van YYÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, Van Gölü doğusunun yüksek oranda sismik risk barındırdığını keşfetti. Bölgede riskli alanları haritalayan Öğretim Üyesi Doç. Dr. Toker’ın çalışması dünyanın prestijli dergilerinden biri olan ‘Physics of the Earth and Planetary Interiors’ dergisinde yayımlandı.

İşte Ardahan depreminin yer altındaki ürküten sesi!İşte Ardahan depreminin yer altındaki ürküten sesi!

"VAN GÖLÜ DOĞUSUNUN YÜKSEK ORANDA SİSMİK RİSK BARINDIRDIĞINI KEŞFETTİK"

İHA muhabirine konuşan Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, Van Gölü doğusunun depremselliği ve sismik risk analiziyle ilgili yaptıkları son çalışmalarda Van Gölü’nün doğusunun yüksek oranda sismik risk barındırdığını keşfettiklerini belirtti.

ve

Van Gölü’nün doğusundan Erçek Gölü’nü de içerisine alabilecek şekilde yüksek sismik riske rastladıklarını ifade eden Doç. Dr. Mustafa Toker, "Bu çalışmamız da dünyanın prestijli dergilerinden biri olan ‘Physics of the Earth and Planetary Interiors’ dergisinde yayımlandı ve çok ilgi gördü. Van Gölü’nün doğusunda kuzey-güney hat boyunca Özalp’a kadarki bir alan içerisinde hatta bu doğuya doğru uzanan Başkale ve Saray ilçelerinden geçen fayı da katabiliriz. Bu alan içerisinde deprem üretebilen yüksek bir kırılma zonunu kırmızı noktalar halinde haritaladık. Buraların deprem potansiyelini gelecekte yüksek deprem üretebilecek, deprem potansiyelini saptamış ve yayınlamış olduk" dedi.

b2

"ÇALDIRAN FAYININ HAREKETLİ OLDUĞUNU DOĞRULADIK"

Gelecek yüzyıllarda bölgede tekrar 6 ve 6.5 büyüklüğünde yüksek oranda depremler görülebileceğini dile getiren Toker, "Tabi bu bugün ve yarın için değil, gelecek yüzyıllar içerisinde bu gerçekleşecek. Diğer taraftan hatırlanacağı üzere, Çaldıran fayı 7 büyüklüğünde bir deprem üretmişti. Van Gölü’nün kuzey doğusunda yer alan Çaldıran fayının hareketli olduğunu ve deprem üretme potansiyelinin yüksek olduğu, kırılma indeksi yüksek bir alan içerisinde bulunduğunu doğrulamış olduk. Dolayısıyla Van Gölü ile İran sınırı arasındaki bölgede çok yüksek kırılma alanı var. Buraların deprem potansiyeli gelecek yüzyıllarda risk barındırmaya devam edecek" diye konuştu. (İHA)

vfv

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu sözleri ilk kez duyacaksınız! Dünyaya 'Kıbrıs' mesajıBu sözleri ilk kez duyacaksınız! Dünyaya 'Kıbrıs' mesajı
MGK toplantısı sona erdi! Bildiride dikkat çeken Yunanistan vurgusuMGK toplantısı sona erdi! Bildiride dikkat çeken Yunanistan vurgusu
Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladıApartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı
Anahtar Kelimeler:
deprem Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petrol rotayı tersine çevirmek üzere: Benzin ve motorin...

Petrol rotayı tersine çevirmek üzere: Benzin ve motorin...

İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi

İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Kapı deliğinden bakınca şok yaşadı: Bunların arkasında aile var

Kapı deliğinden bakınca şok yaşadı: Bunların arkasında aile var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve kredi mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve kredi mesajı!

Ruslar akın etmişti! Antalya'da kiralık ev kalmadı: Çok zor ve vahim bir durumdayız

Ruslar akın etmişti! Antalya'da kiralık ev kalmadı: Çok zor ve vahim bir durumdayız

İlginizi Çekebilir

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.