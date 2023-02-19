Korkutan görüntü! Deprem, limanda demirli gemiyi böyle salladı... Dikkat çeken "ışık parlaması" detayı

Tüm Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor. İskenderun’da limanda demirli bir geminin güvenlik kamerası görüntüleri ise izleyenleri şoke etti.
İskenderun’da limanda demirli geminin güvenlik kamerası görüntülerinde, sarsıntının başlamasıyla geminin adeta beşik gibi hareket ettiği görüldü.
Görüntülerin devamında ise gökyüzündeki ışık parlamaları yer aldı.
Hatay'da ise bir iş makinesinin kamerasının kaydettiği görüntülerde, bir kişinin panikle dışarı çıkması ve gökyüzünde peş peşe en az 9 kez yansımalar yapan mavi ışıkların yer alması dikkat çekti.
(İHA)