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  4. Korkutan görüntü! Deprem, limanda demirli gemiyi böyle salladı... Dikkat çeken "ışık parlaması" detayı

Korkutan görüntü! Deprem, limanda demirli gemiyi böyle salladı... Dikkat çeken "ışık parlaması" detayı

19.02.2023 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depremlerinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Deprem anına ilişkin ortaya çıkan bir görüntü ise izleyenleri şoke etti. İskenderun Limanı’nda bir geminin depremin etkisiyle adeta beşik gibi sallandığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yer alan gökyüzündeki ışık parlamaları da dikkat çekti. Hatay'da bir iş makinesinin kamerasının kaydettiği ışık parlamaları da dehşete düşürdü.

Korkutan görüntü! Deprem, limanda demirli gemiyi böyle salladı... Dikkat çeken "ışık parlaması" detayı

Tüm Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor. İskenderun’da limanda demirli bir geminin güvenlik kamerası görüntüleri ise izleyenleri şoke etti.

GEMİYİ BEŞİK GİBİ HAREKET ETTİRDİ! DEPREMİN KORKUTAN ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

İskenderun’da limanda demirli geminin güvenlik kamerası görüntülerinde, sarsıntının başlamasıyla geminin adeta beşik gibi hareket ettiği görüldü.

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Deprem anına ait dehşete düşüren görüntü! Beşik gibi sallandı Deprem anına ait dehşete düşüren görüntü! Beşik gibi sallandı

IŞIK PARLAMALARI DETAYI

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Görüntülerin devamında ise gökyüzündeki ışık parlamaları yer aldı.

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DEPREM ANINDA MAVİ IŞIKLAR DİKKAT ÇEKTİ, İŞ MAKİNESİ KAMERASI BÖYLE KAYDETTİ

Hatay'da ise bir iş makinesinin kamerasının kaydettiği görüntülerde, bir kişinin panikle dışarı çıkması ve gökyüzünde peş peşe en az 9 kez yansımalar yapan mavi ışıkların yer alması dikkat çekti.

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(İHA)

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