HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korkutan 'hasarlı köprü' uyarısı! 'Deprem olmadan da komple çökebilir'

Korkutan 'hasarlı köprü' uyarısı! 'Deprem olmadan da komple çökebilir'

26.03.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. İsmail Çağatay, Adana'da Mersin yolu üzerindeki bir bağlantı köprüsünde yaptığı incelemede kirişlerin ağır hasarlı olduğunu belirterek, "Köprünün bu haliyle kullanılması durumunda bir deprem etkisine gerek yok. Şu anda depremsiz hali bile can güvenliği açısından risk taşıyor. Onarım ve güçlendirme mümkün değil gibi görünüyor. Bir an önce bu kirişlerin yerinden çıkarılarak yenisinin yapılması lazım. Bu durumda kullanılması doğru değil. Köprü bu haliyle komple de çökebilir" dedi.

Korkutan 'hasarlı köprü' uyarısı! 'Deprem olmadan da komple çökebilir'

Adana-Mersin kara yolu üzerindeki Karaisalı gişeleri otoyol bağlantı köprüsü kirişlerindeki hasar dikkat çekti. Köprü kirişlerinin betonundan ayrılmış açıkta görülen demirleri, kopan kabloları ve dökülen beton parçaları korkutan bir görüntü sergiliyor. Üzerinden ağır araçların geçtiği köprünün hasar gören kirişlerin altından geçen yola da güvenlik amaçlı dubalar yerleştirildi.

80f61754bbe1dae42169a7acb11631dd

KÖPRÜYÜ TAŞIYAN KABLOLARDA KIRILMALAR VAR

Otoyol bağlantı köprüsünde inceleme yapan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Çağatay, yüksek tonajlı bir aracın çarpması sonucu köprü kirişlerinin ağır hasar almış olduğunu söyledi. Köprünün kirişlerinde bulunan kabloların da kırıldığını, "Bu ön gerilmeli kirişler otoyol köprülerinde yaygın olarak kullanılıyor. Bu, içerisinde yüksek mukavemetli çeliklerin olduğu, yedi telli kabloların bulunduğu bir sistem. Ancak burada köprüyü taşıyan kablolarda çok büyük gerilmeler var ve birkaçının da kırılmış olduğu görülüyor. Köprünün üzerinden ağır vasıtalar da geçiyor. Dolayısıyla bu haliyle kullanılmasında büyük bir risk var" diye konuştu.

8f1440fec44392a9274deb1a7bfb4459

DONATILARDAKİ KIRIK BETONLAR ARAÇLARA DÜŞEBİLİR

Bu tür köprülerde C30 ve üzerinde yüksek mukavemetli betonlar kullanıldığını ancak bu köprüde çarpma etkisiyle betonun gövde kısmının parçalandığını vurgulayan Prof. Dr. İsmail Çağatay, "Kirişlerdeki donatıların arasında bir miktar beton var ama onlar köprünün altından geçen araçların üzerine de düşebilir. Köprü bu haliyle komple de çökebilir. Kiriş elemanları çökebilir. Çünkü yan yana kiriş elemanları birleştirilerek köprü oluşturuluyor. Deprem riski her zaman var. Ama bu köprünün şu anda depremsiz hali bile riskli. Bu haliyle kullanılması durumunda bir deprem etkisine gerek yok. Mevcut hali can güvenliği açısından son derece tehlikeli" dedi.

08c1bbf15e54744566e20ef8b870523a

GÜÇLENDİRME MÜMKÜN GÖRÜLMÜYOR, DEĞİŞTİRİLMELİ

Bir an önce köprü kirişlerinin tamir edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Çağatay, "Aslında onarım ve güçlendirme de mümkün değil gibi görünüyor. Dolayısıyla bir an önce bu kirişlerin yerinden çıkarılarak yeniden kiriş yapılması lazım. Bu durumda kullanılması doğru değil. Burada gördüğümüz kirişler I kesitli kirişlerdir. Amerika'da standart tipte köprü kiriş kesitleri kullanılıyor. Ülkemizde de bu uygulanırsa köprülerin hızlı bir şekilde kirişlerini üretmek ve yerine monte etmek mümkün olabilir."

e5e2d778a9e36f912b0d47e329f3b766

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | 30 binden fazla personel alımı yapılacak! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: Süreç başladıSon dakika | 30 binden fazla personel alımı yapılacak! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: Süreç başladı
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mezuniyet belgeleri…İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mezuniyet belgeleri…
İttifaka nasıl geri döndü? O isim ikna etmişİttifaka nasıl geri döndü? O isim ikna etmiş
Anahtar Kelimeler:
deprem Adana köprü

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü! Son haline yorum yağdı!

Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü! Son haline yorum yağdı!

Maçın hakemine büyük tepki!

Maçın hakemine büyük tepki!

Erdoğan'ın oy oranı hakkında çok konuşulacak sözler!

Erdoğan'ın oy oranı hakkında çok konuşulacak sözler!

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 'Başlıyor' deyip duyurdular

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 'Başlıyor' deyip duyurdular

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi

Görenleri şaşırtan keşif! 2 binin üzerinde

Görenleri şaşırtan keşif! 2 binin üzerinde

İlginizi Çekebilir

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Esra Ezmeci'yi şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Esra Ezmeci'yi şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.