Korkutan rapor: Şehrin yüzde 90'ı kanser riski altında

Kırklareli CHP İl Genel Meclisi Üyesi Gürcan Kırım ve CHP Kırklareli Çevre Komisyonu, Kırklareli'nde 2011-2018 yılları arasında görülen kanser vakalarına ilişkin rapor hazırladı. Rapor, geçtiğimiz hafta Trakya'ya giderek ‘Trakya'da tarımın sorunları ve çözüm önerileri programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da sunuldu.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre raporda, Trakya'da kanserin nedenleri, köylülerin artık üretim yapamaz hale geldiği, Ergene havzasındaki kirlilik ve daha birçok sorunu ele alıyor. Trakya için en büyük sorun haline gelen kanser vakalarının yaşanmaması için de çözüm önerileri sıralanırken Sağlık Bakanlığı'nın kanserojen kimyasallarla ilgili yaptığı çalışmaların neden açıklanmadığı da soruldu.

Raporda ilk olarak Trakyalıların yüzde 90'ının kanser adayı olduğu vurgulandı. Ayrıca Trakya bölgesinin kalbi Ergene Nehri için de birçok araştırmaya yer verildi. Raporda Trakya'daki birkaç araştırmanın sonuçları şöyle belirtildi:

— Havzanın tek sulama nehri 4. sınıf su niteliğindedir (Hiçbir amaç için kullanılamayan su)