Korkutan uyarı: Bu besinle çocuğunuzu hasta edebilir!

Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, çocuklarda başta mercimek olmak üzere görülen baklagil alerjisine yönelik açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Nacaroğlu, besin alerjisinin bağışıklık sistemi tarafından besinlere karşı anormal yanıtın verilmesiyle ortaya çıktığını belirterek "Besin alerjisinin oluşumunda genetik ve çevresel birçok faktör rol oynamakta olup görülme sıklığı günümüzde giderek artmaktadır. Son yıllarda özellikle solid organ transplantasyonu yapılan çocuklarda besin alerjisi görülme sıklığında artış bildirilmektedir. Özellikle bir yaşından önce nakil yapılan çocuklar nakil sonrası tedavi amaçlı almış oldukları immunsupresif ajanların bağırsak epitel bariyerin bozulmasına yol açarak besin duyarlılığını artırmaktadır” dedi.

KAŞINTI, KIZARIKLIK VE ÖKSÜRÜK İLK BULGULARDAN

Çocuklarda en sık süt, yumurta, buğday, kuru yemiş, yer fıstığı ile diğer baklagillere karşı alerjik reaksiyonların görüldüğüne değinen Doç. Dr. Nacaroğlu, şöyle devam etti: “Baklagiller, duyarlı olan kişilerde ciddi alerjik reaksiyonlara yol açarak yaşamı tehdit eden belirtilere neden olabilir. Baklagillerin tüketimi ile ciltte kızarıklık, kaşıntı ve ödem plakları (ürtiker), dudaklarda ve göz çevresinde şişlik, dilde şişme, karın ağrısı, kusma, nefes darlığı, öksürük, boğazda tıkanıklık hissi, göğüs ağrısı, çarpıntı ve tansiyon düşüklüğü görülebilir. Aşırı duyarlılığı olan nadir vakalarda ise en ciddi besin alerjisi reaksiyonu olan anafilaktik şok tablosu meydana gelebilir. Bugüne kadar farklı baklagillerden çok sayıda alerjen saptanmış ve tanımlanmıştır. Baklagillerin tüketimine bağlı görülen alerji sıklığı yer fıstığı, soya fasulyesi, mercimek, nohut, bezelyeye doğru giderek azalmaktadır. Yer fıstığı alerjisi İngiltere, Fransa, İsviçre ve Kuzey Amerika’da, soya fasulyesi alerjisi ise Japonya’da daha sık olarak bildirilmektedir. Özellikle mercimek ve nohut, Akdeniz, Orta Doğu ve bazı Asya ülkelerinde çocuklardaki besin alerjisinin sık bir nedenidir.”