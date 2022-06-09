Korkutan yangın! Şehrin her tarafından görülebiliyor... Saatlerdir söndürülemedi!

Hatay’ın Arsuz ilçesindeki bir antrepoda başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Arsuz’a bağlı Nardüzü Mahallesi’ndeki gümrük mallarının bulunduğu antrepoda sabahın erken saatlerinde çıkan yangın devam ediyor. Plastik ham madde pamuk ve kereste dolu üç ayrı depoda yangına Hatay Büyük Şehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ve çevre ilçelere bağlı itfaiye ve su tankerleri müdahale ediyor.

Yangında Yükselen duman, kilometrelerce uzaklıktan görülebiliyor.

Yangının çevredeki fabrika ve depolara sıçramaması için tedbirler alındı ancak yangının en az iki gün sürebileceği tahmin ediliyor.

TİRE'DE ORMAN YANGINI

İzmir’in Tire ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, akşam saatlerinde Yeğenli Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye 8 arozöz, 2 uçak ve 2 helikopter sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan alevleri söndürme mücadelesi devam ediyor.

AKHİSAR'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Akhisar'ın Kavakalan Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 6 su tankeri ile ekipler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. (DHA-İHA)

