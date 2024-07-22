Korkutan yaz kabusu! Salgın boyutuna ulaştı: Acil servisler tıklım tıklım! 'El teması ile bulaşıyor'

Mide bulantısı, kusma ve ishal... Herkeste aynı belirti sebebiyse mide gribi. Havalar ısındı grip vakaları azaldı derken şimdi de mide gribi salgını başladı. Adı garip gelse de pek çok kişi şimdilerde aynı salgının pençesinde. Bu hastalık özellikle el hijyeni ve mutfak alışkanlıklarıyla bulaşıyor. Bağışıklık sistemi sağlam çalışan hastalar içinse bu virüsler çok uzun soluklu olmuyor ancak bağışıklık sistemi kötü olanlar içinse hastalığı atlatmak bir hayli uzun sürüyor.

İsmini duyan pek fazla yok ama şu sıralar mide gribini yaşayan çok var. Atv Ana Haber'de yer alan habere göre, özellikle hastanelerin acil bölümüne hastalar mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle başvuruyor.

Genel Cerrah Dr. Uygar Düzci, "Nasıl ki grip virüslerle oluyorsa. Bu bahsettiğimiz ishallerin büyük bir kısmı virüsler sayesinde olur. Özellikle hijyenik olmayan ortamlarda yenilen yemekler, içecekler, el teması. Bu gibi durumlar sebebi ile ağız yani gastroenteritisnal sistemde aldığımız mikropların bizde ishal şeklinde tezahür etmesi aslında. Mutlaka elinizi en az 3 dakika sabunla yıkamadan ağzımıza götürmememiz ya da bir gıdaya dokunmamamız gerekiyor. Tatlı yiyecekseniz, pilav yiyecekseniz bunlar çok hızlı bir şekilde bakteri üretirler. Buzların büyük bir kısmı maalesef çeşme suyundan yapılan buzlar oluyor ve bunlar içerisinde bakteriler veya virüsler barındırabiliyor." şeklinde konuştu.

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, "Özellikle yaz aylarında karşılaşıyoruz. Bulantı, kusma ve ishal ile karşılaşılan bir hastalık. Yediklerimize biraz dikkat edersek ve sıvı alımını bu süreçte biraz arttırırsak iki üç gün içinde toparlıyor." dedi.