Koroanvirüs mutasyonu: Bilim insanları etkilerini inceliyor

ABD ve İngiltere'deki araştırmacılar Covid-19'a yol açan koronavirüsün geçirdiği yüzlerce mutasyon tespit etti. Fakat bu mutasyonların virüsün yayılma hızı veya aşı çalışmalarına nasıl etki edebileceği henüz bilinmiyor.

Tüm virüsler mutasyon geçirir. Bu mutasyonlarda esas soru, virüsün bulaşıcılığı veya yol açtığı hastalığın ciddiyetinde herhangi bir değişim olmadığı.

ABD'de yapılan bir ön araştırma, D614G adlı bir mutasyonun dominant hale geldiği ve virüsün bulaşma hızını artırabileceğini buldu.

Fakat bu araştırma henüz yayımlanmadı ve diğer bilim insanları tarafından incelenmedi.

New Mexico'daki Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'nda yapılan araştırma, virüse kendine özgü şeklini veren taç benzeri çıkıntıların değişimini, Tüm Grip Verilerinin Paylaşılması Konulu Küresel İnisiyatif adlı veritabanı üzerinden takip ediyor.

Tespit ettikleri mutasyon virüsün daha hızlı büyümesini sağlıyor ama bunun sonuçları henüz net değil.

Araştırma ekibi İngiltere'nin Sheffield kentindeki koronavirüs hastalarının verilerini de inceledi ve hastaların bedenlerindeki virüs miktarının daha fazla olduğunu gördü. Fakat bu kişilerin hastanede daha uzun kaldığı veya daha ağır hasta olduğuna dair bir bulguya rastlanmadı.