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Korona aşısı olanlar '100 yıllık giriş hakkı kazanıyor'

10.05.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'nın doğusunda aşılama oranının en düşük olduğu ülke olan Romanya aşıya teşvik amacıyla turistik merkezlerden faydalanmaya başladı. 'Drakula'nın şatosunda' kurulan merkezde aşı olanlara dünyevi olduğu kadar 'ebedi bazı ayrıcalıklar' tanınıyor. Merkezde aşı olmak için randevuya gerek de yok.

Korona aşısı olanlar '100 yıllık giriş hakkı kazanıyor'

19 milyonluk nüfusun yaklaşık 3.6 milyonunun koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdığı Romanya'da yetkililer hazirana kadar bu sayıyı 5 milyona çıkarmak istiyor. Aşı kampanyasını hızlandırmak amacıyla ülkenin en önemli turistik cazibe merkezi de işe dahil edildi. Kont Drakula'nın kalesi olarak bilinen Bran Şatosu'nda aşılama merkezi açıldı.

Aşı olanlar şatodaki 'işkence odasını' da bedava gezebiliyor. İsteyen herkes randevu almaya gerek olmaksızın mayıs ayı boyunca her hafta sonu merkeze gidip aşı yaptırabilecek.

39 yaşındaki Liviu Necula, "Ailemle geldim. Tanıtım posterini görünce cesaretimi topladım ve aşı olmaya karar verdim" dedi. 37 yaşındaki ziyaretçi Fernando Orozco da "Şatoyu gelip görmek planlarım arasındaydı, bu aşı kampanyasıyla bir taşla iki kuş vurmuş oldum" ifadesini kullandı.

Romanya hükümetinin yerel bazda aşılamaya teşvik için kullandığı mekanlar arasında başkent Bükreş'teki Ulusal Kütüphane de var. Marius Nasta hastanesi yöneticisi Beatrice Mahler, AFP ajansına verdiği demeçte, "Bu merkezler, aşı olmak isteyen ama randevu almakla uğraşmak istemeyenler için ideal" değerlendirmesi yaptı ama sağlık çalışanlarının olmadığı uzak bölgelere ulaşmanın hala zor olduğunu söyledi.

Düşünce kurulu Globsec'in nisan ayında sonuçlarını paylaştığı bir araştırmaya göre Avrupa'nın doğusunda aşı olmaya en az istekli millet Romanyalılar.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı

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