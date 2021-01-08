Korona aşısına karşı alerjik reaksiyon gösterecek misiniz?

2 Aralık günü İngiltere’de onay almasıyla birlikte kullanılmaya başlanan ve 8 Aralık’ta ilk kez uygulanan Pfizer-Biontech koronavirüs aşısının alerjik reaksiyonlarıyla ilgili spekülasyonlar oluşmuş, alerjik reaksiyonu olan kişilerin aşı olurken dikkatli olmasıyla ilgili açıklamalar gelmişti.

14 Aralık günü ABD’de kullanılmaya başlanan Pfizer-Biontech koronavirüs aşısının alerjik reaksiyonlarıyla ilgili ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), araştırmasını yayınladı.

ARAŞTIRMA 1 MİLYON 890 BİN KİŞİ ÜZERİNDE YAPILDI

14-23 Aralık tarihleri arasında 1 milyon 893 bin 360 kişiye uygulanan koronavirüs aşısının ilk dozuyla ilgili araştırma yapan CDC, aşı olan kişilerin 21’inde anaflaksi adı verilen ciddi alerjik reaksiyon görüldüğünü açıklarken alerjik reaksiyon ihtimalinin milyonda 11,1 olduğunun altı çizdi.

21 alerjik reaksiyonun 15’inin aşı olduktan ortalama 2 ila 15 dakika arasında alerjik reaksiyon gösterdiği belirtilen çalışmada, 14 kişinin önceden alerjik reaksiyonu olan 7 kişinin ise önceden alerjik reaksiyon geçmişi olmayan kişiler olduğu belirtildi.