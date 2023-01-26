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Korona bitmeden yeni kâbus başladı! Kolera nedeniyle ölüm sayısı giderek artıyor

26.01.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronanın hayatımıza girmesiyle birlikte tüm dünya Maymun çiçeği, Strep A gibi birçok hastalıkla savaşmaya başladı. Son günlerde giderek artan kolera salgını nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybetmesi tedirginliğe yol açtı. Malavi'de uzmanlar kolera salgını hakkında uyarılarda bulundu.

Korona bitmeden yeni kâbus başladı! Kolera nedeniyle ölüm sayısı giderek artıyor

Kolera salgını nedeniyle 1800'lü yıllarda milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. Yıllardır büyük risk oluşturmayan kolera vakalarının Malavi'de giderek artması tüm dünyada korkuya sebep oldu. Malavi'de kolera nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1002'ye yükseldiMalavi Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Mart 2022'de patlak veren kolera salgınında son 24 saatte 12 kişi hayatını kaybetti, 626 yeni vaka tespit edildi.

KOLERA BELİRTİLERİNE DİKKAT

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Yaklaşık 20 milyonluk ülkede toplam vaka sayısı 29 bin 995'e çıkarken hayatını kaybedenlerin sayısı 1002 oldu. Sağlık Bakanı Khumbize Kandodo Chiponda, halka hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve temiz su kullanmaları çağrısı yaptı. "Vibrio cholerae" isimli bakterinin yol açtığı bulaşıcı bir ince bağırsak hastalığı olan kolera, enfekte ettiği kişide sulu ishal, kusma ve kas krampları gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

KOLERA GÖRÜLEN ÜLKE SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Küresel sağlık kuruluşları ve hükümetlerin tedbirleri sonucu yıllardır azalan kolera vakaları, iklim değişikliği, yoksulluk ve çatışmalar gibi nedenlerle yeniden yaygınlaşmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, 2017'den 2021'e kadar dünya genelinde kolera vakasının tespit edildiği ülke sayısı 20'nin altındayken sadece 2022'de 26 ülkede kolera salgını görüldü.

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KOLERA NEREDEN BULAŞIR?

  • Tüketilen su kaynaklarının kirliliği
  • Kirli sularda avlanan hayvanlar
  • İnsan atıklarının karıştığı sularda yetiştirilen meyve ve sebzeler
  • Çiğ olarak tüketilen istiridye veya yengeç gibi kabuklu deniz ürünleri
  • Sifon kullanımının yaygın olmadığı ülkelerde görülmektedir

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KOLERANIN TEDAVİSİ NEDİR?

Koleranın teşhis edilmesinden sonra acil olarak tedaviye başlanması gerekmektedir. Koleranın ölümcül olmasının en önemli sebebi olarak vücutta dehidrasyona yol açması gösterilir. Bu sebeple hastalığın tanısının konulmasıyla birlikte acil olarak hekimin öngördüğü şekilde tedaviye de başlanması gerekmektedir.
Kolera hastalığının tedavisinde, öncelik hastanın kaybettiği sıvısını, vücuda geri kazandırmaktır. İçinde şeker ve tuz karışımı bulunan sıvılar hastaya serum olarak verilir. Serum tedavisinin yanı sıra koleranın tedavisinde çeşitli antibiyotikler de kullanılmaktadır.

(AA)

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