Korona hastasına dünyanın ilk canlı akciğer nakli!

Kyoto Üniversite Hastanesi'nden 30 kişilik bir tıp ekibi, kadının eşinden ve oğlundan akciğer dokusunu nakletmek için çarşamba günü 11 saatlik bir ameliyat gerçekleştirdi.

Kovid-19'un bazı hastalarda ciddi akciğer hasarına neden olduğu biliniyor ve dünyanın dört bir yanındaki hastaların tedavisi akciğer nakliyle gerçekleştirilmiş durumda. Ancak Kyoto Hastanesi, bu vakanın, akciğer dokusunun canlı donörlerden bir Kovid-19 hastasına nakledildiği ilk vaka olduğunu belirtti.

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Operasyonu yöneten göğüs cerrahı Dr. Hiroshi Date, koronavirüsten ötürü ağır akciğer hasarından muzdarip hastalara umut aşılandığını söyledi.

Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Date, "Artık canlı donörlerden akciğer nakli seçeneğimiz olduğunu tüm dünyaya gösterdik" ifadelerini kullandı.

Kyoto Üniversite Hastanesi'ne göre, Japonya'nın batısındaki Kansai bölgesinde yaşayan kadın hasta, geçen yılın sonlarında Kovid-19'a yakalandı ve aylarca yapay akciğer işlevi bulunan bir yaşam destek makinesinde kaldı.