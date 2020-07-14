HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Korona için değil toz için maske takın!

Korona için değil toz için maske takın!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.07.2020 11:28 | Son Güncelleme

DSÖ heyetinin ülkeye gelişinden bir hafta sonra Türkmenistan vatandaşlarından maske takmasını istedi. Ancak çağrı havadaki 'yüksek toz konsantrasyonu' gerekçesiyle yapıldı

Korona için değil toz için maske takın!

Hiçbir Kovid-19 vakasının görülmediğini iddia eden birkaç ülkeden biri olan Türkmenistan'da halktan maske takmaları ve fiziksel maske mesafe uygulamaları istendi.

Ancak Türkmenistan Sağlık Bakanlığı'nın talimatında bunun koronavirüs değil havadaki "yüksek toz konsantrasyonu" nedeniyle olduğu söylendi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) geçen hafta ülkeye koronavirüs pandemisine verilen yanıtları incelemesi için gönderdiği heyetin varışından sonra gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Herkesin üst solunum yolunu korumak için koruyucu ekipoman takmasını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Vatandaşların ayrıca en az bir metre fiziksel mesafe uygulaması ve dışarıdaki klimaların önünde fazla vakit geçirmemeleri de istendi. Ancak bunların da sebebi açıklanmadı. Ülkede yaz mevsimi sıcaklık 40 santigrat derecenin üzerinde seyrediyor.

Ülkede ilk kez geçen pazartesi DSÖ heyetinin gelişinin ardından toplu taşıma ve taksi şoförleri maske takmaya başlamıştı.

Geçen aylarda bazılarına binlerce kişinin katıldığı resmi toplu etkinlilklerde de polisin halkın maske ve diğer yüz koruyucu ekipmanlar takmasını önlediği görülmüştü.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı geçen ay ülkedeki ABD büyükelçiliğinin ülkedeki olası Kovid-19 vakaları hakkında vatandaşlarına yönelik sağlık uyarısını "yalan haber" diye nitelemişti.

Türkmenistan'ın yanı sıra hiçbir Kovid-19 vakasının görülmediğini açıklayan diğer ülkelerse şunlar: Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Kuzey Kore, Palau, Samoa, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu ve Vanuatu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
'Kışın yaşanacak dalga ilkinden büyük olabilir''Kışın yaşanacak dalga ilkinden büyük olabilir'
Tatile gidenler dikkat! Bu bölgelerde koronavirüs olabilir! Korunmak için...Tatile gidenler dikkat! Bu bölgelerde koronavirüs olabilir! Korunmak için...

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Önemli açıklamalar

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Önemli açıklamalar

Erdoğan imzaladı! Yüzlerce kişinin görev yeri değişti

Erdoğan imzaladı! Yüzlerce kişinin görev yeri değişti

Bomba paylaşım! Aşk mı yaşıyorlar?

Bomba paylaşım! Aşk mı yaşıyorlar?

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Flaş gelişme

Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Flaş gelişme

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Diğer Haberler
Hayvanat bahçesine vermediği pumasıyla ormana kaçtı!

Hayvanat bahçesine vermediği pumasıyla ormana kaçtı!

Rusya: İdlib'de Türk askeri ile yapılan devriyeye saldırı düzenlendi

Rusya: İdlib'de Türk askeri ile yapılan devriyeye saldırı düzenlendi!

Fotoğraf çekmek için bunu da yaptı!

Fotoğraf çekmek için bunu da yaptı!

Bu proje Venüs'ün gizemlerini ortaya çıkaracak!

Bu proje Venüs'ün gizemlerini ortaya çıkaracak!

'Kışın yaşanacak dalga ilkinden büyük olabilir'

'Kışın yaşanacak dalga ilkinden büyük olabilir'

İlk defa görüntülendi: Devasa boyutta

İlk defa görüntülendi: Devasa boyutta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.