Korona için değil toz için maske takın!

Hiçbir Kovid-19 vakasının görülmediğini iddia eden birkaç ülkeden biri olan Türkmenistan'da halktan maske takmaları ve fiziksel maske mesafe uygulamaları istendi.

Ancak Türkmenistan Sağlık Bakanlığı'nın talimatında bunun koronavirüs değil havadaki "yüksek toz konsantrasyonu" nedeniyle olduğu söylendi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) geçen hafta ülkeye koronavirüs pandemisine verilen yanıtları incelemesi için gönderdiği heyetin varışından sonra gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Herkesin üst solunum yolunu korumak için koruyucu ekipoman takmasını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Vatandaşların ayrıca en az bir metre fiziksel mesafe uygulaması ve dışarıdaki klimaların önünde fazla vakit geçirmemeleri de istendi. Ancak bunların da sebebi açıklanmadı. Ülkede yaz mevsimi sıcaklık 40 santigrat derecenin üzerinde seyrediyor.

Ülkede ilk kez geçen pazartesi DSÖ heyetinin gelişinin ardından toplu taşıma ve taksi şoförleri maske takmaya başlamıştı.

Geçen aylarda bazılarına binlerce kişinin katıldığı resmi toplu etkinlilklerde de polisin halkın maske ve diğer yüz koruyucu ekipmanlar takmasını önlediği görülmüştü.