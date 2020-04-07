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Korona ilaçlarının klinik araştırmaları başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.04.2020 16:34 | Son Güncelleme

Rusya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisi için geliştirilen Meflokin, Hidroksiklorokin ve Kolidavir ilaçlarının karşılaştırmalı klinik araştırmalarının başladığı belirtildi.

Korona ilaçlarının klinik araştırmaları başladı

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı'ndan (FMBA) yapılan açıklamaya göre Kovid-19 hastalarının iyileştirilmesi için üretilen Meflokin, Hidroksiklorokin ve Kolidavir ilaçlar üzerinde klinik araştırmalar yapılacak.

İ.A. Burnazyan Federal Tıbbi Biyofizik Merkezi'nde yapılacak testlerden önce Kovid-19 hastalarından yazılı açık rızaları alınacak.

George Mason Üniversitesi Sistemsel Biyoloji Okulu'ndan Profesör Ancha Baranova, Meflokin ilacının etkinliğinin doğrulandığını ve muadillerine göre daha az toksik olduğunu söylemişti.

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