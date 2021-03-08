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  4. Korona nedeniyle ereksiyonu 'saatlerce' sürdü

Korona nedeniyle ereksiyonu 'saatlerce' sürdü

08.03.2021 17:13 | Son Güncelleme:
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Korona nedeniyle ereksiyonu 'saatlerce' sürdü

ABD'de koronavirüs, tıp literatürüne geçecek bir vakaya sebebiyet verdi. Koronavirüsün bir yan etkisi olarak, bir adam 'saatlerce' ereksiyon yaşadı.

İsmi açıklanmayan 69 yaşındaki adam koronavirüs nedeniyle en az 3 saat süren bir ereksiyon yaşadı.

Miami Valley Hastanesi'ne ağrılar için kaldırılan adama priapizm teşhisi kondu.

PRİAPİZM NEDİR?

Herhangi bir cinsel uyarı olmaksızın sürekli ve ağrılı gelişen sertleşme olarak tanımlanan priapizm, daha kısa tanımıyla uzun süren ereksiyon halidir.

Adamın hastaneye kaldırılma sebebi ise koronavirüs belirtileri olan nefes darlığı, öksürük ve ateş şikayetleriydi.

10 gün boyunca tedaviye cevap vermeyen obez olan hasta entübe edildi ve solunum cihazına bağlı yaşadı.

Günün 12 saatini daha iyi nefes alması için sedyede yüzüstü geçiren adam, 12 saatin ardından sırt üstü yatırıldığında bir fark göze çarptı.

SAATLERCE SÜREN EREKSİYON

Zira adamın penisi ereksiyon haldeydi.

Adamın ereksiyon hali geçmeyince doktorlar olayı araştırdılar ve koronavirüsün bir yan etkisi olan kan pıhtılaşması nedeniyle adamın penisine pıhtı attığını ortaya çıkardılar. 3 saat boyunca buzla kompres yapılmasına rağmen inmeyen penise doktorlar müdahale etmek zorunda kaldı.

Sonunda adamın penisinden iğneyle kan çekildi. Adam bir kez priapizm sorunu yaşamadı ancak ciğerleri koronavirüse dayanamadığı için hayatını kaybetti.

Bu nadir görülen tıbbi vaka Amerikan Tıp Dergisi'ne konu edildi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) penis

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