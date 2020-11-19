Korona salgınında ölüm oranı en yüksek yer: Kuzey Dakota

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu (FAS) tarafından yapılan araştırmada, ülkede uzun zamandır Covid-19 pozitif vakalarında birinci sırada yer alan Kuzey Dakota'nın dünyada virüs salgınından en çok ölümün yaşandığı yer olduğu bilgisi paylaşıldı.

FAS analizine göre, geçen ay Covid-19 küresel ölüm listesinde ilk sıraya yerleşen Kuzey Dakota'da son bir haftada 1 milyonda 18,2 ve Güney Dakota da ise aynı ölçekte 17,4 ölüm gerçekleşti.

Araştırma raporunda, Kuzey Dakota'nın komşu eyaleti Güney Dakota'nın da Covid-19 ölümlerinde dünyada en yüksek orana sahip 3. bölge olduğu belirtildi.

En düşük maske kullanma oranına sahip Dakota eyaletleri ayrıca ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre kişi başına düşen en yüksek Covid-19 pozitif vaka oranında ülkenin ilk iki eyaleti konumunda.

Bununla birlikte, Kuzey Dakota'da salgının başından bu yana maske yasağını geçen haftadan bu yana uygulanmaya başlarken Güney Dakota Valisi Kristi Noem'in Covid-19'dan korunmak için maske zorunluluğuna karşı çıktığı ve maskenin salgının önlenmesine yararı olup olmadığını sorguladığı yönünde haberler Amerikan basınında yer almıştı.

