HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Korona salgınında ölüm oranı en yüksek yer: Kuzey Dakota

Korona salgınında ölüm oranı en yüksek yer: Kuzey Dakota

19.11.2020 12:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Korona salgınında ölüm oranı en yüksek yer: Kuzey Dakota

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinin, Covid-19 salgını ile ilgili yapılan bir araştırmada dünyanın en yüksek ölüm oranına sahip bölgesi olduğu ortaya çıktı. Güney Dakota'yla birlikte en düşük maske kullanma oranına sahip eyalette maske kuralı geçen haftadan bu yana uygulanmaya başlandı.

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu (FAS) tarafından yapılan araştırmada, ülkede uzun zamandır Covid-19 pozitif vakalarında birinci sırada yer alan Kuzey Dakota'nın dünyada virüs salgınından en çok ölümün yaşandığı yer olduğu bilgisi paylaşıldı.

FAS analizine göre, geçen ay Covid-19 küresel ölüm listesinde ilk sıraya yerleşen Kuzey Dakota'da son bir haftada 1 milyonda 18,2 ve Güney Dakota da ise aynı ölçekte 17,4 ölüm gerçekleşti.

Araştırma raporunda, Kuzey Dakota'nın komşu eyaleti Güney Dakota'nın da Covid-19 ölümlerinde dünyada en yüksek orana sahip 3. bölge olduğu belirtildi.

En düşük maske kullanma oranına sahip Dakota eyaletleri ayrıca ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre kişi başına düşen en yüksek Covid-19 pozitif vaka oranında ülkenin ilk iki eyaleti konumunda.

Bununla birlikte, Kuzey Dakota'da salgının başından bu yana maske yasağını geçen haftadan bu yana uygulanmaya başlarken Güney Dakota Valisi Kristi Noem'in Covid-19'dan korunmak için maske zorunluluğuna karşı çıktığı ve maskenin salgının önlenmesine yararı olup olmadığını sorguladığı yönünde haberler Amerikan basınında yer almıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef'te yaşıyordu! 14 yaşında yaşamını yitirdi MasterChef'te yaşıyordu! 14 yaşında yaşamını yitirdi
'Kraliçe Elizabeth ölünceye kadar tahtta kalacak''Kraliçe Elizabeth ölünceye kadar tahtta kalacak'
Ara tatilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?Ara tatilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

En Çok Okunan Haberler

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

İbo Show'da büyük sürpriz! İşte yeni bölüm konukları

İbo Show'da büyük sürpriz! İşte yeni bölüm konukları

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

Saray kaynakları: Kraliçe Elizabeth ölünceye kadar tahtta kalacak

'Kraliçe Elizabeth ölünceye kadar tahtta kalacak'

Sahile ceset vurdu diye aradılar! Başı kesilmiş halde bulundu

Sahile ceset vurdu diye aradılar! Başı kesilmiş halde bulundu

Erkeklerin kadınlardan daha sık koronavirüs aşısı olması gerekebilir

Erkeklerin kadınlardan daha sık korona aşısı olması gerekebilir

Rusya’da, Putin’e ömür boyu ‘dokunulmazlık’ hakkı tanınacak

Putin’e ömür boyu ‘dokunulmazlık’ hakkı!

'Felaket' Dünya'yı teğet geçti

'Felaket' Dünya'yı teğet geçti

Düğün salonunda 'paranormal aktivite': Görüntüleri tekrar izlediklerinde dehşete kapıldılar!

Görüntüleri tekrar izlediklerinde dehşete kapıldılar!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.