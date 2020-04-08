KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Korona sonrası estetikler patlayacak

Korona sonrası estetikler patlayacak

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine kapanan insanlar, karantinanın biteceği günleri iple çekiyor. Bu noktada kimi sevdiklerini görmek kimi seyahat etmek istiyor. Estesante Clinic’in sahibi Şebnem Demir ise birçok insanın karantinadan sonra estetik merkezlerini dolduracağını söyledi.

Korona sonrası estetikler patlayacak

Tüm şubelerini kapattıklarını belirten Şebnem Demir, “Şu an hizmet veremiyoruz. Ancak danışmanlarımızla devamlı iletişim halindeyiz. Hepsi kliniklerimizin açılacağı günü bekliyorlar” dedi. Demir’in verdiği bilgilere göre yeni estetik randevuları da arttı. Demir, “Eski danışanlarımızın dışında birçok insan arayarak randevu oluşturuyor. Net bir tarih veremiyoruz ancak arayanları sıraya koyduk. Şubelerimizi açtığımızda sırayla çağıracağız” dedi.

YIĞILMA OLDU

Demir, yaşanan yoğunluğun nedenini ise biriken estetik uygulamaları olduğunu ifade ediyor. Demir, “6D Star Askısı’nın 3-5 yıl, dolgunun 8-14 ay, botoksun etkileri 4-6 ay sürüyor. Bu yüzden bu işlemlerin belli aralıklarla tekrarlanması gerekiyor. Kapalı kaldığımız sürede bu işlemlerimizi yapamadığımız için büyük bir yığılma oldu. O yüzden açıldıktan sonra müşterilerimizin rutin uygulamalarını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

KARANTİNA KİLO ALDIRDI

Şebnem Demir, ayrıca karantina sürecinde alınan kilolar nedeniyle zayıflamak isteyenlerin de kendilerini aradığını söylüyor. Beslenme danışmanlığı hizmeti de verdiklerini belirten Demir, “Evde olduğumuz, işlerimizden, okullarımızdan uzak olduğumuz bu dönemde stres ve kaygının da sonucuyla insanlar kendilerini yemeğe verdi. Bu nedenle birçok insan kilo alıyor. Beslenme danışmanlığıyla bu süreçte danışanlarımıza destek olmaya çalışıyoruz” dedi. Öte yandan geçmişten de gelen fazla kilolar ve karantina kilolarıyla birçok insanın psikolojik olarak olumsuz etkilendiğini belirten Demir, “Şu aKorona sonrası estetikler patlayacak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine kapanan insanlar, karantinanın biteceği günleri iple çekiyor. Bu noktada kimi sevdiklerini görmek kimi seyahat etmek istiyor. Estesante Clinic’in sahibi Şebnem Demir ise birçok insanın karantinadan sonra estetik merkezlerini dolduracağını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki... Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki...
Cilt yaşlanırken bakın hangi sinyalleri veriyor!Cilt yaşlanırken bakın hangi sinyalleri veriyor!
Rahim kanseri belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? En önemli belirtiye dikkat!Rahim kanseri belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? En önemli belirtiye dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
estetik, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

Yeşilçam'da bir yıldız daha kaydı!

Yeşilçam'da bir yıldız daha kaydı!

'Günlerdir makyaj yapmıyorum hala sivilcelerim var' diyorsanız...

'Günlerdir makyaj yapmıyorum hala sivilcelerim var' diyorsanız...

Hamilelere ‘korona’ uyarısı! Nasıl önlem alınmalı?

Hamilelere ‘korona’ uyarısı! Nasıl önlem alınmalı?

Terazi burcunda dolunay!

Terazi burcunda dolunay!

Korona günlerinde temizlik takıntısına dikkat

Korona günlerinde temizlik takıntısına dikkat

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Faydası saymakla bitmiyor! İşte mutfaktaki gizli mucize

Faydası saymakla bitmiyor! İşte mutfaktaki gizli mucize

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İnanılmaz etki! Karıştırın ve sürün

İnanılmaz etki! Karıştırın ve sürün

En kolay şekil alan kısa saç modelleri!

En kolay şekil alan kısa saç modelleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cilt yaşlanırken bakın hangi sinyalleri veriyor!

Cilt yaşlanırken bakın hangi sinyalleri veriyor!

Kulağa tuhaf geliyor ama deneyin! Banyo suyunuza hardal ekleyin bakın ne işe yarıyor?

Binlerce yıldır kullanılıyor! Banyo suyunun içine...

Siyah noktaları geçirmenin ve önlemenin yolları! İşte evdeki çözümler

Bu yöntemle sorunu kökünden çözeceksiniz!

Saçlarınızın hemen yağlanmasının 7 nedeni! Çok sık yıkamak sebeplerden sadece biri

Saçma gelebilir ama bunu çok sık yapmayın!

Makyaj fırçalarını temizlemenin kolay yolu! Mutfak süzgecini bu kez bunun için kullanın

Mutfak süzgecini bu kez bunun için kullanın

Bu ipuçları sayesinde vücut tüyleri neredeyse görünmez olacak! İşte evdeki çözüm yolları

'Bitmeyen dert 'diye düşünmeyin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.