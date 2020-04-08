Korona sonrası estetikler patlayacak

Tüm şubelerini kapattıklarını belirten Şebnem Demir, “Şu an hizmet veremiyoruz. Ancak danışmanlarımızla devamlı iletişim halindeyiz. Hepsi kliniklerimizin açılacağı günü bekliyorlar” dedi. Demir’in verdiği bilgilere göre yeni estetik randevuları da arttı. Demir, “Eski danışanlarımızın dışında birçok insan arayarak randevu oluşturuyor. Net bir tarih veremiyoruz ancak arayanları sıraya koyduk. Şubelerimizi açtığımızda sırayla çağıracağız” dedi.

YIĞILMA OLDU

Demir, yaşanan yoğunluğun nedenini ise biriken estetik uygulamaları olduğunu ifade ediyor. Demir, “6D Star Askısı’nın 3-5 yıl, dolgunun 8-14 ay, botoksun etkileri 4-6 ay sürüyor. Bu yüzden bu işlemlerin belli aralıklarla tekrarlanması gerekiyor. Kapalı kaldığımız sürede bu işlemlerimizi yapamadığımız için büyük bir yığılma oldu. O yüzden açıldıktan sonra müşterilerimizin rutin uygulamalarını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

KARANTİNA KİLO ALDIRDI

Şebnem Demir, ayrıca karantina sürecinde alınan kilolar nedeniyle zayıflamak isteyenlerin de kendilerini aradığını söylüyor. Beslenme danışmanlığı hizmeti de verdiklerini belirten Demir, “Evde olduğumuz, işlerimizden, okullarımızdan uzak olduğumuz bu dönemde stres ve kaygının da sonucuyla insanlar kendilerini yemeğe verdi. Bu nedenle birçok insan kilo alıyor. Beslenme danışmanlığıyla bu süreçte danışanlarımıza destek olmaya çalışıyoruz” dedi. Öte yandan geçmişten de gelen fazla kilolar ve karantina kilolarıyla birçok insanın psikolojik olarak olumsuz etkilendiğini belirten Demir, “Şu aKorona sonrası estetikler patlayacak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine kapanan insanlar, karantinanın biteceği günleri iple çekiyor. Bu noktada kimi sevdiklerini görmek kimi seyahat etmek istiyor. Estesante Clinic’in sahibi Şebnem Demir ise birçok insanın karantinadan sonra estetik merkezlerini dolduracağını söyledi.

