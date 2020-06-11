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'Korona sürecinde işe dönüş iki aşamada gerçekleşmeli'

DÜNYA HABERLERİ  | 11.06.2020 16:06 | Son Güncelleme

Bilim insanları, yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı binlerce ölümü azaltmak ve ekonomiyi korumak için en iyi stratejinin işe iki aşamalı dönüş olduğunu açıkladı. Oxford Üniversitesi, Covid-19 döneminde normalleşme aşamasına geçişle önce gençlerin ofise dönmesini, riskli yaş grubunda olanlar ve kronik hastaların ise 4 ay boyunca daha evden çalışmaya devam etmesini önerdi. Araştırmacılar, herkesin aynı anda işe dönmesinin büyük bir risk taşıdığını ve hastanelerde ani doluluğa neden olabilece

'Korona sürecinde işe dönüş iki aşamada gerçekleşmeli'

Oxford Üniversitesi liderliğindeki araştırmacılar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemi döneminde normallleşme adımları kapsamında nüfusun yarısının geri kalanından dört ay sonra işe dönmesi gerektiğini açıkladı.

Bilim insanları herkesin aynı ayna işe dönmesinin büyük bir risk taşıdığını ve ikinci virüs dalgasını ortaya çkarabileceğini söyledi.

Araştırma ekibi, Covid-19 ile ciddi şekilde hastalanma olasılığı daha düşük olan gençlerin karantinadan daha önce çıkıp hemen işe geri dönmelerini önerdi. Buna göre, hastalığa karşı daha savunmasız durumda olan yaşça büyükler ve kronik hastalar ise 4 ay sonra işe başlamalı.

Uzmanlar İngiltere’de 6 hafta sonra, küresel olarak ise sonbahar- kış aylarında ikinci bir virüs dalgasının ortaya çıkabileceğinden endişe ediyorlar.

RİSKLİ DURUMDA OLANLAR KORUNACAK

Ancak iki aşamalı işe dönüş stratejisinin toplumdaki hastalığa karşı riskli durumda olanları koruyacağı ve hastanelerdeki ani doluluğa karşı önlem olabileceği düşünülüyor.

Oxford liderliğindeki ekip, İngiltere'deki durumunu, kademeli normale dönüş ile 'açma-kapama' adı verilen iki stratejiye uygulayarak karşılaştırdı. 'Açma-kapama' stratejisi, herkesin serbest bırakılmasını içeriyor, ancak enfeksiyonlar çok yükseldiğinde plan geri tepiyor.

Frontiers in Health Health dergisinde yayımlanan karşılaştırma hesaplamalarında, popülasyon “Duyarlılar, maruz kalanlar, bulaşıcılar ve iyileşenler” olmak üzere dört gruba ayrıldı.Araştırmacılar corona virüs taşısın ya da taşımasın herkesin bu gruba girdiğini belirterek, iki farklı senaryo için her grupta kaç kişinin olacağını modellediler. Modellerini, virüsün saldırı hızı ve insanlar arasında ne kadar hızlı yayıldığına dair bir dizi varsayımlara göre şekillendirdiler.

HASTANELERDE ANİ DOLULUK YAŞANABİLİR

Çalışmanın baş yazarı Thom Rawson, tüm nüfusun bir anda karantinadan çıkarılmasının ve herkesin işe dönmesiyle İngiltere’deki Ulusal Sağlık Ensitütüsü’ne bağlı hastanelerdeki yatak kapasitesinde büyük bir yoğunluk olacağını ve birçok insanın tedavi edilemeyeceğini aktardı. Rawson, kademeli işe dönüşle binlerce kişinini hayatının kurtarılabileceğini ve ekonominin korunabileceğini bildirdi.

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