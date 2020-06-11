'Korona sürecinde işe dönüş iki aşamada gerçekleşmeli'

Oxford Üniversitesi liderliğindeki araştırmacılar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemi döneminde normallleşme adımları kapsamında nüfusun yarısının geri kalanından dört ay sonra işe dönmesi gerektiğini açıkladı.

Bilim insanları herkesin aynı ayna işe dönmesinin büyük bir risk taşıdığını ve ikinci virüs dalgasını ortaya çkarabileceğini söyledi.

Araştırma ekibi, Covid-19 ile ciddi şekilde hastalanma olasılığı daha düşük olan gençlerin karantinadan daha önce çıkıp hemen işe geri dönmelerini önerdi. Buna göre, hastalığa karşı daha savunmasız durumda olan yaşça büyükler ve kronik hastalar ise 4 ay sonra işe başlamalı.

Uzmanlar İngiltere’de 6 hafta sonra, küresel olarak ise sonbahar- kış aylarında ikinci bir virüs dalgasının ortaya çıkabileceğinden endişe ediyorlar.

RİSKLİ DURUMDA OLANLAR KORUNACAK

Ancak iki aşamalı işe dönüş stratejisinin toplumdaki hastalığa karşı riskli durumda olanları koruyacağı ve hastanelerdeki ani doluluğa karşı önlem olabileceği düşünülüyor.

Oxford liderliğindeki ekip, İngiltere'deki durumunu, kademeli normale dönüş ile 'açma-kapama' adı verilen iki stratejiye uygulayarak karşılaştırdı. 'Açma-kapama' stratejisi, herkesin serbest bırakılmasını içeriyor, ancak enfeksiyonlar çok yükseldiğinde plan geri tepiyor.