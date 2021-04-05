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Korona vaka lideri Samsun’da 120 bin 642 kişinin HES kodu sorgulandı

05.04.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korona vaka lideri Samsun’da hafta sonu 120 bin 642 kişinin HES kodu sorgulandı, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 389 şahsa 703 bin 213 TL idari para cezası uygulandı.02 Nisan Cumartesi günü saat 08.00 ile 05 Nisan Pazartesi günü saat 08.00 tarih ve saatleri arasında Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekipleri ile hazır kuvvet personeli tarafından denetimler yapıldı.Şüpheli araç ve şahıslara karşı yapılan sabit yol uygulaması ile şok uygulamalarda; 120 bin 642 Şahsın HES kodu sorgulandı, pozitif veya temaslısı olup karantina kuralını ihlal eden 15 şahıs hakkında idari işlem yapıldı.

Korona vaka lideri Samsun’da 120 bin 642 kişinin HES kodu sorgulandı

Korona vaka lideri Samsun’da hafta sonu 120 bin 642 kişinin HES kodu sorgulandı, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 389 şahsa 703 bin 213 TL idari para cezası uygulandı.
02 Nisan Cumartesi günü saat 08.00 ile 05 Nisan Pazartesi günü saat 08.00 tarih ve saatleri arasında Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekipleri ile hazır kuvvet personeli tarafından denetimler yapıldı.
Şüpheli araç ve şahıslara karşı yapılan sabit yol uygulaması ile şok uygulamalarda; 120 bin 642 Şahsın HES kodu sorgulandı, pozitif veya temaslısı olup karantina kuralını ihlal eden 15 şahıs hakkında idari işlem yapıldı. Denetimlerde; 73 bin 540 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 89 aranan şahıs tespit edildi, 2 şahıs gözaltına alındı, 29 şahsa adli işlem yapıldı, 184 şahsa idari işlem yapılarak 160 bin 967 TL para cezası uygulandı, 11 bin 942 araç kontrol edildi, 58 araca cezai işlem yapılarak 78 bin 812 TL para cezası yazıldı, 1 aranan araç yakalandı, 12 araç trafikten men edildi, 866 iş yeri kontrol edildi, 6 iş yerine cezai işlem uygulandı, 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 35 adet mermi, 35 adet kesici delici alet, 4,24 gr esrar-1,95 gr kannabinoid-12,94 gr metamfetamin-1,92 gr kenevir tohumu-7 adet ekstazi hap-227 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, trafik yönünden 10 bin 398 araç ve sürücü kontrol edildi, bin 500 araç ve sürücüye 699 bin 201 TL cezai işlem uygulandı ve 112 araç trafikten men edildi.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 389 şahsa 703 bin 213 TL idari para cezası
Korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla 02 Nisan Cuma günü saat 21.00’den, 05 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 389 şahsa işlem yapılarak 703 bin 213 TL idari para cezası uygulandı.

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