Korona vakaları, Batı dünyası ile karşılaştırılınca okyanusta bir damla

Geçen hafta Japonya’daki günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve sayılar arka arkaya beş gün boyunca 2.000’i geçti.

Güney Kore’de günlük vaka sayısı Eylül ve Ekim aylarındaki görece durgunluğun ardından Ağustos sonundan bu yana en yüksek seviye olan 300’ü aştı.

Hong Kong bu arada koronavirüs enfeksiyonunda ‘dördüncü dalga’ yaşandığını ilan etti. Uzun süredir tek haneli olan enfeksiyon sayılarında geçtiğimiz hafta patlama yaşandı ve günlük vaka sayısı geçtiğimiz Salı 80’e ulaştı.

Koronavirüse karşı ‘sıfır tolerans’ yaklaşımıyla bilinen Çin’de bile finans merkezi Şangay’dan liman kenti Tianjin’e birçok şehirde vakalar ortaya çıkıyor.

Virüsün yayılımının yeniden canlanması moral bozucu olsa da, Asya’da kaydedilen artış ABD ve Avrupa’yla kıyaslandığında o kadar da büyük bir dalga değil.

Geçtiğimiz Cumartesi ABD’deki vaka sayısı 12 milyonu aştı. Avrupa’daki vaka sayısı Kasım ayından bu yana düşüşte; ancak yine de sayılar hala 100.000’in üzerinde.

Bu açıdan bakıldığında 10 milyona yakın nüfüsuyla Güney Kore’nin başkenti Seul’de, Salı günü 382 yeni vaka kaydedildi. Bu ensada Los Angeles’ta kaydedilen vaka sayısı ise 3.692. Yani Seul’un neredeyse 10 katı.