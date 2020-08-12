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Koronavirüse yakalandığını böyle duyurdu!

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.08.2020 17:01 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Cide ilçesindeki Nasuh Mahallesi'nde ikamet eden bir esnaf, korona virüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu.

Koronavirüse yakalandığını böyle duyurdu!

Cide’de Nasuh Mahallesi’nde ikamet eden Hamdi Yapıcı, yeni tip korona virüse yakalandı. Rahatsızlanması sonucu müracaat ettiği hastanede yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Hamdi Yapıcı, “Sevgili Cideliler, korona virüse yakalandık sonunda. Bende yakalanmam kimse demesin, karantina sürecindeyiz. Hem karantina hem de evde tedavi oluyorum. Durumum iyi Allah’a şükür ama tabii ki yine hastalığın verdiği yorgunluk, kırgınlık var. Bende yakalanmam demeyin, tedbiri elden bırakmayın. Tabii ki bizde bırakmamıştık ama bir şekilde yine de bulaştı. Yine de tedbirli olmak lazım, tedbir almak lazım” dedi.

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