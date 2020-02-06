Koronavirüs tehlikesini ilk kez o duyurmuştu! Çinli doktor Li Wenliang hayatını kaybetti

CNN International'ın yerel medyaya dayandırdığı haberine göre, ilk kez 2019 Aralık'ta yerel bir deniz ürünleri pazarında SARS benzeri bir virüsün ortaya çıktığını, tıp fakültesinden arkadaşlarının yer aldığı mesajlaşma grubunda duyuran Li, yeni tip koronavirüs taşıdığı teşhisiyle müşahede altında tutulduğu hastanede yaşamını yitirdi. Doktor Li'nin kaldığı hastane ise iddiaları önce yalanladı sonra doğruladı.

Virüsü ilk duyuran doktor hayatını kaybetti

Vuhan'da bir hastanede görev yapan Li, mesajlaşma grubundaki paylaşımında, yeni tip koronavirüsten etkilenen 7 hastanın karantinaya alındığını belirterek salgın tehlikesine dikkati çekmişti.

Vuhan polisi, söz konusu paylaşımın ardından Li hakkında "dedikodu yaymak" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Li, 12 Ocak'ta hastalardan birinden yeni tip koronavirüs kaptığı şüphesiyle müşahede altına alınmış, 1 Şubat'ta ise doktorun yeni tip koronavirüs taşıdığı açıklanmıştı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN VEFAT MESAJI Çin Devlet Televizyonu ve Dünya Sağlık Örgütü, Cumartesi günü koronavirüse yakalandığını duyuran Li Wenliang'ın virüs sonucu öldüğünü açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Twitter'da paylaştığı mesajda, "Doktor Li Wenliang'ın ölümünden son derece üzgünüz. Hepimiz onun 2019nCoV konusundaki çalışmaları için minnettarız." ifadelerine yer verdi.

HASTANE ÜZÜCÜ HABERİ AÇIKLADI Vuhan Merkez Hastanesi sosyal medyada hesaplarından doktorun durumunun kritik olduğunu ve hayatının kurtarılması için çaba harcandığını belirtmişti. Hastaneden yapılan son açıklamada ise doktorun hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkesinde şimdiden bir kahraman olarak görülen 34 yaşındaki Li Wenliang, bir çocuk babası. Eşi de hamile.

Virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler'de bir kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirmişti.