Koronanın genom dizilimi yayımlandı!

Pekin'de COVID-19 vakaları artarken, verileri çok geç kalmadan kamuya duyurma baskısı altında olan Çin, verileri Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) de sunduğunu söyledi.

Çin'in Ulusal Mikrobiyoloji Veri Merkezi web sitesinde yayınlanan ayrıntılar, genom verilerinin 11 Haziran'da toplanan iki insan ve bir çevre olmak üzere üç örneğe dayandığını ortaya koydu.

Beijing 11 Haziran'da son aylar içinde ilk kez yeni COVID-19 vakaları bildirmişti. Beijing'de 11 Haziran'dan bu yana sekiz gün içinde, güneybatıdaki Xinfadi'nin büyüyen toptan gıda merkeziyle bağlantılı toplam 183 vaka bildirildi.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yetkilisi Zhang Yong bugün yayınlanan makalede, "Öncü genomik ve epidemiyolojik çalışma sonuçlarına göre, virüs Avrupa'dan geliyor, ancak şu anda Avrupa'da yayılan virüsten farklı. Şu anda Avrupa'da yayılan virüsten daha eski" dedi.

Zhang, virüsün Çin'e nasıl geldiğine dair çeşitli olasılıklar olduğunu söyledi.

Zhang Merkez Disiplin Teftişi Komisyonu web sitesinde yayınlanan makalesinde "İthal dondurulmuş gıda ürünlerinde veya Xinfadi gibi karanlık ve nemli ortamlarda gizlenmiş olabilir, ortam dezenfekte edilmemiş veya sterilize edilmemiş olabilir" dedi.

CDC'nin baş epidemiyoloji uzmanı Wu Zunyou, bu hafta başlarında devlet medyasına yaptığı açıklamada Beijing'deki koronavirüs genom türünün Avrupa ülkelerinkine benzediğini, ancak doğrudan Avrupa ülkelerinden gelmediğini söylemişti.

