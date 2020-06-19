HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronanın genom dizilimi yayımlandı!

Koronanın genom dizilimi yayımlandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.06.2020 12:08 | Son Güncelleme

Çin, Pekin'de son günlerde artan koronavirüsün genom dizilim verilerini yayınlarken, yetkililer öncü çalışmalara dayanarak bir Avrupa genom türü belirlediklerini söylediler.

Koronanın genom dizilimi yayımlandı!

Pekin'de COVID-19 vakaları artarken, verileri çok geç kalmadan kamuya duyurma baskısı altında olan Çin, verileri Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) de sunduğunu söyledi.

Çin'in Ulusal Mikrobiyoloji Veri Merkezi web sitesinde yayınlanan ayrıntılar, genom verilerinin 11 Haziran'da toplanan iki insan ve bir çevre olmak üzere üç örneğe dayandığını ortaya koydu.

Beijing 11 Haziran'da son aylar içinde ilk kez yeni COVID-19 vakaları bildirmişti. Beijing'de 11 Haziran'dan bu yana sekiz gün içinde, güneybatıdaki Xinfadi'nin büyüyen toptan gıda merkeziyle bağlantılı toplam 183 vaka bildirildi.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yetkilisi Zhang Yong bugün yayınlanan makalede, "Öncü genomik ve epidemiyolojik çalışma sonuçlarına göre, virüs Avrupa'dan geliyor, ancak şu anda Avrupa'da yayılan virüsten farklı. Şu anda Avrupa'da yayılan virüsten daha eski" dedi.

Zhang, virüsün Çin'e nasıl geldiğine dair çeşitli olasılıklar olduğunu söyledi.

Zhang Merkez Disiplin Teftişi Komisyonu web sitesinde yayınlanan makalesinde "İthal dondurulmuş gıda ürünlerinde veya Xinfadi gibi karanlık ve nemli ortamlarda gizlenmiş olabilir, ortam dezenfekte edilmemiş veya sterilize edilmemiş olabilir" dedi.

CDC'nin baş epidemiyoloji uzmanı Wu Zunyou, bu hafta başlarında devlet medyasına yaptığı açıklamada Beijing'deki koronavirüs genom türünün Avrupa ülkelerinkine benzediğini, ancak doğrudan Avrupa ülkelerinden gelmediğini söylemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde depremAkdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
2020 AUZEF ders geçme notu nedir? AUZEF not hesaplama!2020 AUZEF ders geçme notu nedir? AUZEF not hesaplama!

En Çok Okunan Haberler

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

DSÖ, koronavirüs salgınında ikinci dalgayı bekliyor!

DSÖ, koronavirüs salgınında ikinci dalgayı bekliyor!

Gözyaşları içinde itiraf etti! Acun: Anlatmak zorunda değilsin

Gözyaşları içinde itiraf etti! Acun: Anlatmak zorunda değilsin

Torba teklif kabul edildi!

Torba teklif kabul edildi!

Soylu duyurdu! Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyet birleşiyor

Soylu duyurdu! Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyet birleşiyor

Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Rakamlar artarsa...

Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Rakamlar artarsa...

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Diğer Haberler
68 milyon yıllık fosil yumurta bir mosazora ait olabilir!

68 milyon yıllık fosil yumurta bir mosazora ait olabilir!

Bakan Koca'dan belediye başkanlarına LGS ve YKS çağrısı

Bakan Koca'dan belediye başkanlarına LGS ve YKS çağrısı

34 yıldır saçına makas değmedi!

34 yıldır saçına makas değmedi!

Çin'den koronavirüs aşısı açıklaması: Aşı yıl sonunda tanıtılacak

Çin'den aşı açıklaması: Aşı yıl sonunda tanıtılacak!

ABD, İranlı general Süleymani'yi 'Ninja Füze' ile vurdu iddiası

ABD, İranlı general Süleymani'yi 'Ninja Füze' ile vurdu iddiası

İlginç yaşamıyla bilinen Tayland Kralı 'bardağı taşırdı'

İlginç yaşamıyla bilinen Tayland Kralı 'bardağı taşırdı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.