HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronanın hayat boyu sürecek zararı ortaya çıktı! Beyne büyük darbe vuruyor

Koronanın hayat boyu sürecek zararı ortaya çıktı! Beyne büyük darbe vuruyor

08.03.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nature dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, COVID-19'un uzun süreli etkilerinden bir yenisini daha ortaya koydu. Araştırma, hastalığı hafif geçirenlerin bile beynindeki gri maddenin önemli derecede azaldığını gösterdi.

Koronanın hayat boyu sürecek zararı ortaya çıktı! Beyne büyük darbe vuruyor

Koronavirüs, günümüzde tüm dünyada her gün yüz binlerce kişiye bulaşmaya devam etse de virüsün yeni mutasyonları, önceki mutasyonlara göre şiddetli hastalığa yol açmıyor. Fakat virüs, bilim dünyası için halen gizemlerle dolu olmaya devam ediyor. Bu gizemin bir kısmı da koronavirüsten kaynaklanan COVID-19 hastalığının uzun süreli etkileri.

iStock-1243157100

Bugüne kadar yapılan bazı araştırmalar, COVID-19’un uzun dönemde beyinde küçülmeye dahi yol açabileceğini göstermişti. Nature dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaysa ortaya daha ciddi ve ürkütücü bir sonuç koydu. Araştırma, beyindeki gri madde miktarında önemli derecede azalma yaşandığını gösterdi.

BEYİN KÜÇÜLÜYOR!

Yaşları 51-81 arasında değişen 785 UK Biobank katılımcısı üzerinde gerçekleştiren çalışmada COVID-19 geçiren 401 kişi ve 385 kontrol incelendi. Bu kişilerin enfeksiyon öncesi ve enfeksiyondan sonraki beyin görüntülemelerine bakıldı. Görüntüler, beyindeki gri madde miktarının belirgin bir şekilde azaldığını gösterdi.

"HAFİF GEÇİRDİM" DİYE SEVİNMEYİN!

Gri madde miktarının azalmasının yanı sıra COVID-19’un beyinde koku ile ilişkili olan primer olfaktör kortekste doku hasarına yol açtığını gösteren değişiklikler gözlemlendi. Bununla birlikte araştırma, beyinde belirgin şekilde küçülme yaşandığını da yeniden kanıtladı. Bunu ötesinde araştırmada incelenen hastalar, çoğunlukla COVID-19’u ağır geçiren hastalar da değildi.

Araştırmada yer alan ve COVID-19 geçiren 401 hastanın yalnızca 15’i hastanede yatan hastalardan oluşuyordu. (Webtekno)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Belirti göstermiyor ve körlüğe neden olabiliyor…Uzmanlar uyarıyor: Belirti göstermiyor ve körlüğe neden olabiliyor…
Putin'den Avrupa'ya flaş çağrı: Kiev'e baskı yapınPutin'den Avrupa'ya flaş çağrı: Kiev'e baskı yapın
Maske kararı sonrası ilk veriler açıklandı!Maske kararı sonrası ilk veriler açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!

Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!

Survivor'da en acı konsey! Gözyaşları sel oldu

Survivor'da en acı konsey! Gözyaşları sel oldu

Rusya'dan Ukraynalı sivillere 'ahlaksız' teklif! Seçenek sunmadılar

Rusya'dan Ukraynalı sivillere 'ahlaksız' teklif! Seçenek sunmadılar

Madalyalı Rus general Vitali Gerasimov öldürüldü

Madalyalı Rus general Vitali Gerasimov öldürüldü

Hızla yayılıyor! Nasıl ortaya çıktı?

Hızla yayılıyor! Nasıl ortaya çıktı?

Son yapılan seçim anketleri dikkat çekti! AK Parti’nin oy oranı

Son yapılan seçim anketleri dikkat çekti! AK Parti’nin oy oranı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.